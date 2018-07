Madagascar | la vacanza è una scienza

vanityfair

(Di sabato 28 luglio 2018) Nonostante l’impegno profuso dagli animatori del club Francorosso di Nosy Be, la sfilata in abiti malgasci, alla fine, non m’è piaciuta. Eppure a livello conscio non m’era parso, anzi: azzeccata l’ambientazione nella zona bar, proprio in riva al mare. Graziose le animatrici in pareo e interessanti gli accessori, acquistabili nella boutique del SeaClub Amarina Resort, struttura del gruppo Alpitour posizionata su una baia delbella da far spavento, con la marea che sale e si ritira ogni sei ore e trentacinque minuti, da millenni. Ma alla fine, niente da fare. La mia asimmetria frontale ha espresso livelli di coinvolgimento piatti, le mie onde theta non si sono innalzate, la mia interazione galvanica è rimasta tiepida. Non sono io a dirlo, intendiamoci. Ma è la sentenza incontrovertibile dell’apparecchio elettroencefalografico che mi è stato posizionato sulla testa dagli esperti ...