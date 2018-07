Ma loro chi c sono? Così Salvini annienta euro Zilli e cantanti rosiconi

"Ma loro chi c... sono?". Così Salvini annienta Zilli e cantanti rosiconi : Ed è tornato a parlare anche degli attacchi subiti in questi giorni da diverse parti, dalla politica fino al mondo dello spettacolo. 'Mi hanno detto - ha raccontato Salvini -: 'Non conosci Nina Zilli?...

Fedez e Chiara Ferragni - la loro estate italiana fa tappa in Sardegna : Continua il «tour estivo» della coppia Fedez–Ferragni, che si concluderà con i festeggiamenti per il matrimonio, a Noto, in Sicilia, il prossimo 1 settembre. Dopo l’addio al nubilato di Chiara, una parentesi spagnola a Ibiza con le sorelle e le amiche più care, e i giorni in Toscana, all’Argentario, la fashion blogger è arrivata in Costs Smeralda con il suo Federico e il figlio Leone, 4 mesi appena ...

L'operaio Rom contro Salvini : 'Ma quali parassiti - coi loro 49 milioni chiudiamo i campi' : Negli ultimi giorni sulle cronache si fa un gran parlare del tema dei Rom, con prese di posizione anche piuttosto dure e fra loro contrastanti da parte di esponenti di Governo e della societa' civile. Per questo BlastingNews ha intervistato oggi Alievski Musli, 30 anni di Pesaro, attivista sociale e operaio di etnia Rom, molto noto anche sui social network su Facebook è to da oltre 11.000 persone, il quale ci ha raccontato la propria esperienza ...

MANUELA BATTEZZATO - LA COMPAGNA DI MARCHIONNE/ Insieme ai figli Tyler e Alessio : il loro volere sui funerali : MANUELA BATTEZZATO, la COMPAGNA di Sergio MARCHIONNE vicina fino all'ultimo nell'ospedale di Zurigo assieme ai figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler: "sono la mia fortuna”(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 20:07:00 GMT)

“Occhio - ci saranno loro”. Temptation island vip - arriva il super-spoiler per errore : Mila Suarez, ex flirt di Fabrizio Corona conosciuta in Italia per la forte somiglianza con Belén Rodriguez e Alex Belli fanno coppia fissa da più di un anno. I due formano la terza coppia che a settembre approderà sull’isola di Temotation island, il reality delle tentazioni che per la prima volta sbarca in televisione con l’edizione vip. A ‘spoilerarlo’ sono stati direttamente loro con un video in cui inconsapevolmente si è ...

Fedez e Chiara Ferragni : inizia ufficialmente la loro vacanza : ... 'Io non stiro niente',, si sa che la Ferragni ha altre qualità e il suo lavoro richiede tutto un altro tipo di impegno, che l'hanno fatta diventare la sesta influencer più pagata al Mondo. Fedez: ...

Israele ha evacuato i membri dei Caschi bianchi e le loro famiglie dalla Siria : L’esercito israeliano ha evacuato dalla Siria i membri dell’organizzazione indipendente dei Caschi bianchi, che da anni era impegnata a soccorrere più persone possibili dopo i bombardamenti nei territori controllati dai ribelli Siriani. La notizia era stata data ieri sera dalla The post Israele ha evacuato i membri dei Caschi bianchi e le loro famiglie dalla Siria appeared first on Il Post.

Viaggio nel - poco - fantastico mondo dei maschi che inviano i loro peni in chat : Quando ero una persona con una situazione sentimentale 'complicata', o meglio quando-non-ero-aperta-all'amore, ero un invitante bocconcino a cui i maschi inviavano foto dei propri genitali in luogo di ...

Roma - Gerson in prestito alla Fiorentina. Monchi insiste per Olsen - Malcom dà la priorità al club giallorosso : La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha ...

Capri - Baia e Pozzuoli : ecco dove gli antichi romani trascorrevano le loro vacanze : Estate di sole, mare e divertimento: non si tratta di una moda recente, e anche gli antichi romani si concedevano spesso lunghi soggiorni nelle loro ville al mare. I luoghi preferiti? Capri, Pozzuoli e Baia.Continua a leggere

Alisson-Liverpool/ Roma - Monchi dà l'ufficialità e le cifre : ai giallorossi 62 - 5 mln + 10 di bonus : Roma, parla il direttore sportivo Monchi in conferenza stampa: “Alisson offerta fuori mercato, saremo più forti, Malcom e Olsen possibili”. Importanti dichiarazioni del ds(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:20:00 GMT)

Metro C Roma - truffa - corruzione e falso : in 25 rischiano processo - tra loro Improta - Alemanno e Incalza. “Rubati 320 milioni” : Sono in 25 a rischiare il processo per i reati che vanno dalla truffa (per 320 milioni) alla corruzione e al falso. La Procura di Roma ha chiuso le indagini relative ai lavori legati alla Metro C di Roma. Tra gli indagati anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, l’ex assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma (giunta Alemanno), l’ex assessore alla Mobilità Guido Improta (giunta Marino), l’ex dirigente del ministero delle ...

Antichi romani pescatori di balene nel Mediterraneo/ Due specie scomparse dai nostri mari per la loro caccia? : Trovate ossa di balene nelel antiche fabbriche per la produzione del pesce degli Antichi romani nella zona di Gibilterra, dimostra l'esistenza dell'animale nel Mediterraneo(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:25:00 GMT)

Tour de France - i corridori stanno affrontando la salita e il biker “vola” sulle loro teste. Guarda che rischio si è preso : Nel corso della prima tappa di montagna, al Tour de France, il biker Alexis Bosson è letteralmente volato sulle teste di un gruppo di corridori che stava affrontando una delle tante salite di giornata, il Plateau des Glières. Come ha spiegato lo stesso Bosson, e contrariamente a quanto scritto da numerosi quotidiani, la bici che ha utilizzato per il salto non era una bmx ma una mountain bike. L'articolo Tour de France, i corridori stanno ...