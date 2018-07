M5S | Marin Fi | mi chiedo come la pensa chi ha votato solo per protesta

sportfair

(Di sabato 28 luglio 2018) Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “In linea con quanto promesso in campagna elettorale il M5S vuole bloccare la Tav. Esattamenteper quanto riguarda l’Ilva: chiusura. Per la verità non c’è nulla di nuovo: sono cose che hanno sempre sostenuto in campagna elettorale. E ancora il Decreto dignità di questi giorni che diminuisce i posti di lavoro a tutto vantaggio del reddito di cittadinanza cioè dell’assistenzialismo. Per arrivare al Parlamento che va sorteggiato togliendo agli italiani il diritto ad esprimere il loro voto. Alla faccia della democrazia. Questo è il governo del M5S. Milano ora gli italiani che hannoil M5S solamente per”. Lo afferma Marco, deputato di Forza Italia. “Se gli va bene che l’Italia sia in queste mani, che sia governata con così tanta superficialità. Noi -aggiunge- siamo ...