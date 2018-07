M5S : Marin (Fi) - mi chiedo come la pensa chi ha votato solo per protesta : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “In linea con quanto promesso in campagna elettorale il M5S vuole bloccare la Tav. Esattamente come per quanto riguarda l’Ilva: chiusura. Per la verità non c’è nulla di nuovo: sono cose che hanno sempre sostenuto in campagna elettorale. E ancora il Decreto dignità di questi giorni che diminuisce i posti di lavoro a tutto vantaggio del reddito di cittadinanza cioè ...