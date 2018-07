M5S | Biancofiore | Italia non può farsi rappresentare da scelti da fato

meteoweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “Vorrei ricordare a Beppe Grillo che i rappresentanti del popolo sono eletti e votati da esso stesso, non da un’urna contenente nomi a caso -mischiati tra loro senza alcun ordine e criterio- come se fosse un gioco del lotto. Si è forse dimenticato che il suo Movimento che ora sta al governo è stato eletto sostanzialmente con un click dal pc di casa? Con la grave situazione socio-economica del nostro Paese, glini non possono certoda persone scelte dal”. Lo afferma Michaela, deputata di Forza. Inoltre -aggiunge- l’articolo 1 della Costituzione sancisce che ‘la sovranità appartiene al popolo’. Le dichiarazioni di Beppe Grillo -oltre quindi ad essere incostituzionali- hanno un sapore amaro di demagogia, alimentando così quel odio sterile che ha portato il Paese alla ...