leggioggi

: L’Upi chiede una nuova riforma: alle Province si diano funzioni certe... - LeggiOggi_it : L’Upi chiede una nuova riforma: alle Province si diano funzioni certe... -

(Di sabato 28 luglio 2018) L’Unione delled’Italia, nell’assemblea che si è tenuta a Bergamo lo scorso 27 giugno e nella quale si sono affrontati i temi dell’emergenza risorse per i bilanci delle, della necessaria revisione della Legge 56/14 e del ruolo delle autonomie locali nel processo di attuazione del regionalismo differenziato, ha approvato all’unanimità il Documento di proposte istituzionali “Ricostruire l’assetto amministrativo dei territori”. Si tratta del manifesto dei presidenti dellenel confronto ormai non più rinviabile con il Governo e il Parlamento. Secondo, l’Italia ha urgente bisogno d’interventi normativi che consentano, quali istituzioni costitutive della Repubblica, di averee organi politici pienamente riconosciuti, personale qualificato per permettere la piena funzionalità della macchina amministrativa, autonomia finanziaria e ...