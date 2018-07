L’Udinese è pazzesca | Lasagna e De Paul regalano spettacolo contro il Leicester

calcioweb.eu

: L'#Udinese è pazzesca: #Lasagna e #DePaul regalano spettacolo contro il Leicester - CalcioWeb : L'#Udinese è pazzesca: #Lasagna e #DePaul regalano spettacolo contro il Leicester -

(Di sabato 28 luglio 2018) Cinque vittorie in altrettante partite, anche se questa ha un sapore particolare: di fronte c’era ilCity che nella stagione 2015/2016 aveva vinto la Premier League da neopromossa. Una delle più belle favole del calcio recente. Al Worthersee Stadion di Klagenfurt l’Udinese vince per 2-1 grazie alle reti di Kevin– ormai a quota 7 centri in questo precampionato – e Darwin Machis. I bianconeri partono subito bene e al 4′ minuto sono già in vantaggio: passaggio fantastico di Deche mette Kevin davanti al portiere. Pallone tra le gambe di Ward e 1-0 bianconero. L’Udinese sembra più reattiva delle Foxes e va vicina al raddoppio con Machis prima e Barak poi. Il gol è nell’aria e al 23′ Desi inventa un altro tocco meraviglioso per Machis che sbuca dietro ai difensori inglesi e trafigge Ward con un preciso ...