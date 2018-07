Lotta | Yasar Dogu 2018 | Frank Chamizo sensazionale! Sconfitto Jordan Burroughs al termine

oasport

(Di sabato 28 luglio 2018) Sensazionale! Il fuoriclasse italo-cubano hail fuoriclasse statunitensenella finale della categoria -74 kg in occasione del trofeo internazionalea Istanbul, in Turchia.si è preso la rivincita dopo la beffarda sconfitta incassata nella sfida “amichevole” del Beat The Streets a New York, primo confronto ufficiale tra i due colossi dellalibera, in cui l’azzurro aveva a lungo guidato le operazioni, salvo soccombere dinanzi alla rimonta impetuosa del suo avversario. Ma stavolta è statoad imporre subito la sua forza fisica e la sua classe nelle prime fasi di un match in cuiha sofferto e ha incassato, restando sempre attaccato nel punteggio al suo celebre avversario. La prima frazione si è conclusa con lo statunitense in vantaggio 2-1, ma il gap si è leggermente ampliato in seguito quando...