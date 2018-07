L’onda non finisce più | questo surfer la cavalca per un chilometro e mezzo Lo spettacolo

L’onda non finisce più : questo surfer la cavalca per un chilometro e mezzo. Le spettacolari immagini dalla body cam : Koa Smith è un surfer professionista di Kauai, nelle Hawaii. Sulla propria pagine Facebook ha pubblicato il video, dalla Go Pro, in cui cavalca un’onda a Skeleton Bay, in Namibia, percorrendo un chilometro e mezzo. L'articolo L’onda non finisce più: questo surfer la cavalca per un chilometro e mezzo. Le spettacolari immagini dalla body cam proviene da Il Fatto Quotidiano.