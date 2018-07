L’onda non finisce più | questo surfer la cavalca per un chilometro e mezzo Le

ilfattoquotidiano

: Scrive De Rita che il nuovo potere politico nasce dal rancore, e che si intravede l’affermazione di “invidia e live… - giorgio_gori : Scrive De Rita che il nuovo potere politico nasce dal rancore, e che si intravede l’affermazione di “invidia e live… - solinvictus137 : @disinformatico L'ho cercato su YouTube e sul sito di @FRANCE24 ma non l'ho trovato. La falsa informazione era forn… - NackaSkoglund89 : RT @igolmar: @Onda_Calabra @ilmochi @NackaSkoglund89 E quel che è peggio dopo l’esperienza Gagliardini e Candreva..?? ancora non s’è capito… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Koa Smith è unprofessionista di Kauai, nelle Hawaii. Sulla propria pagine Facebook ha pubblicato il video, dalla Go Pro, in cuiun’onda a Skeleton Bay, in Namibia, percorrendo un. L'articolo L’onda nonpiù:laper un. Le spettacolari immagini dalla body cam proviene da Il Fatto Quotidiano.