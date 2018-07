Lo street artist Jorit arrestato a Betlemme

Jorit e un italiano arrestati da soldati israeliani / street artist fermato in Cisgiordania : cosa è successo? : Jorit e un altro italiano arrestati da soldati israeliani , il noto Street artist napoletano è stato fermato in Cisgiordania durante la stesura di un murale sull'attivista Ahmed Tamini.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Il viaggio del giovane migrante in un murale nel Milanese : lo street artist dipinge con gli studenti : Più che un murale , è una maxi installazione che ripercorre per immagini il viaggio di un migrante , un bambino costretto a fuggire dalla propria terra in guerra: si tratta di "Welc-Home", il nuovo lavoro dello street artist Cristian Sonda, realizzato nel sottopasso ferroviario di...

Milano - Salvini diventa Hitler nel poster di uno street artist : La chiamano arte di strada - o street art - e consiste nel realizzare ed esporre opere d'arte sulla pubblica via, anche a costo di oltrepassare le barriere del buon gusto. È successo oggi in via Palermo, a Milano, dove è comparso un poster con il fotomontaggio di Matteo Salvini come Adolf Hitler. Il manifesto, appeso da un "artista" che si fa chiamare Beast, è stato subito rimosso. Sul braccio, al posto della svastica nazista, il simbolo della ...