Lo spoil system sovranista

Fs - Mazzoncini “lascio per spoil system Governo”/ Ex ad contro ‘diktat’ Toninelli : “lascio i bilanci migliori” : Fs, Toninelli e Tria azzerano i vertici: sciolto il cda di Ferrovie dello Stato, il Governo silura l'ad Mazzoncini. Ecco come cambia il gruppo: addio anche alla fusione con Anas?(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:57:00 GMT)

Ferrovie dello Stato - Mazzoncini : “Lascio perché il governo applica spoil system. In questi 3 anni i bilanci migliori di sempre” : Dopo la decisione del ministero dei Trasporti di azzerare il cda delle Ferrovie dello Stato, l’amministratore delegato uscente Renato Mazzoncini scrive ai dipendenti del gruppo rivendicando i risultati degli ultimi tre anni. “A seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system, lascio l’incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane”, scrive il manager che era Stato scelto dall’ex premier Matteo Renzi e ...

Renato Mazzoncini : "Lascio Fs per lo spoil system del governo" : "Cari amici, dopo poco meno di tre anni, a seguito della decisione del nuovo Governo di applicare lo spoil system, lascio l'incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane". A scriverlo è l'amministratore delegato uscente di Fs spa, Renato Mazzoncini, all'indomani della decisione annunciata dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di far decadere l'intero cda del gruppo."Per chi come me ha il trasporto pubblico nel sangue non ...

