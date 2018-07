Lo filma col cellulare - travolto dall'amico in scooter : Un ragazzino di 17 anni è morto nella notte ad Acquasparta, in provincia di Terni, travolto dallo scooter di un suo amico. Secondo quanto emerso, i due stavano facendo un pericolosissimo gioco : ...

Rihanna mostra il décolleté su Instagram : il filmato che ha fatto impazzire i fan (Video) : Non smette di far parlare di sè e ammaliare i moltissimi fan la star Rihanna. La cantante questa volta è apparsa ai molti utenti di Instagram che la seguono in un piccante video pubblicato nelle storie. In esso, la giovane popstar mostra il seno cogliendo l'occasione di pubblicizzare la sua personale linea di reggiseni, creata con Fenty. Com'è facilmente immaginabile, i fan della cantante sono letteralmente andati in visibilio nel vedere le ...

“Le onde sono arrivate fino al centro città”. Terrore tsunami nel Mediterraneo. Danni incalcolabili nella famosa isola : “Un disastro”. I filmati amatoriali di quei drammatici momenti : Un metro e mezzo di acqua ha invaso le coste di Maiorca e Minorca inondando strade, stabilimenti balneari e resort. Il meteo-tsunami, un fenomeno molto raro simile all’onda anomala generata da terremoti e maremoti, non ha fortunatamente creato Danni alle persone. Terrore e paura tra i turisti alle Baleari, dove nella mattinata di ieri un “mini-tsunami” ha colpito le coste di Maiorca e Minorca, due delle isole dell’arcipelago che comprende ...

Lecce - la borseggiatrice è insospettabile : mette a segno il colpo ma viene filmata da un passante. Ecco cosa è successo : Al mercato di Nardò, in provincia di Lecce, un passante nota una donna che si aggira con fare sospetto tra le bancarelle. La donna facendo finta di osservare la merce esposta si accosta a una signora e con mano leggera sfila il portafoglio dalla borsetta e si allontana indisturbata con il bottino. L’utente che ha postato il video sul suo profilo Facebook si augura che attraverso le immagini si possa assicurare alla giustizia l’autrice del ...

Babysitter colpisce la bimba di un anno con un taser e si diverte a filmarla : La madre aveva affidato la piccola a una baysitter di sua conoscenza ancora adolescente ma al suo ritorno ha trovato la figlioletta in stato di shock. Da un video ha scoperto gli abusi che la ragazzina si era divertita a fare sulla bimba in compagnia di altre due amiche.Continua a leggere

Napoli - 14enne fa arrestare 10 boss della camorra/ Video - filma raid col cellulare e lo manda ai carabinieri : Napoli, 14enne fa arrestare 10 boss della camorra, Video. filma raid col cellulare e lo manda ai carabinieri che in questi giorni hanno condotto il blitz. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:11:00 GMT)