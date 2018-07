Liverpool | Klopp punge ancora Sergio Ramos | “Non è normale il suo modo di giocare”

Liverpool - Klopp attacca Ramos : 'Fallo su Salah spietato e brutale' : Non è normale il suo modo di giocare, è come se il mondo accettasse che si usino le armi per vincere'. Klopp ritiene che Ramos debba essere sanzionato, ma non pensa di essere ossessionato dal ricordo ...

Liverpool - Klopp non dimentica : "L'intervento di Sergio Ramos su Salah spietato e brutale" : Il tecnico dei Reds: "La storia del calcio è fatta anche di incidenti, ma il suo comportamento non mi è piaciuto"

Liverpool - Klopp fa dietrofront sul mercato : 'Il mondo è cambiato - anche la mia opinione' : Io all'epoca ho criticato quelle operazioni " ha detto l'allenatore dei Reds -, ma non potevo mai immaginare che il mondo sarebbe cambiato così in fretta. In quel periodo gli oltre 100 milioni spesi ...

Liverpool - Jürgen Klopp alza la voce in sostegno a Karius : “adesso basta critiche” : Jürgen Klopp si è schierato al fianco del suo portiere Loris Karius, autore di qualche gaffe di troppo e vittima di feroci critiche L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha difeso il suo portiere, Loris Karius, per un altro errore che è costato un gol alla sua squadra ed è diventato virale sui social media. Il portiere tedesco non è riuscito a prendere un pallone martedì in un duello pre-campionato contro il Tranmere Rovers, che si ...

Juventus - spunta una pretendente per Dybala : è il Liverpool di Klopp : La Juventus sta stringendo per Cristiano Ronaldo e si candida per essere la Regina estiva del calciomercato. Per un fuoriclasse che arriva, però, ce ne sono altri in casa bianconera che potrebbero partire: due di loro sono l'esterno brasiliano Alex Sandro, appetito da diversi club europei, e l'attaccante argentino Gonzalo Higuain che con Daniele Rugani è dato in partenza con destinazione Londra, dove il Chelsea è pronto a fare carte false per ...

Liverpool - Klopp : "Karius condizionato dalla commozione. Non è una scusa" : "Non so cosa la gente pensi di questa situazione, ma l'unica cosa che posso dire è che Karius ha avuto una commozione cerebrale". Così Jurgen Klopp a proposito dell'infortunio subito dall'estremo ...

Il Real Madrid fa spesa a Liverpool : l’obiettivo Manè porta Klopp sulla panchina dei Blancos : Il Real Madrid punta su Sadio Manè nel ruolo di esterno d’attacco: la freccia del Liverpool potrebbe ‘anticipare’ la possibile scelta di Klopp come nuovo allenatore dei Blancos Momento di grande rinnovamento in casa Real Madrid. A pochi giorni dalla vittoria della Tedicesima Champions League, i Blancos hanno appreso la notizia dell’addio di Zinedine Zidane dalla panchina dei madrileni. Una volta scelto accuratamente il ...

Liverpool - il dopo Karius si chiama Alisson : Klopp spinge per avere il portiere brasiliano della Roma : Visti i disastri di Karius in finale di Champions League, il Liverpool sarebbe tornato alla carica con la Roma per avere Alisson I disastri di Karius in finale di Champions League hanno lasciato il segno, il Liverpool non ha nessuna intenzione di continuare con il portiere tedesco che, in estate, dirà addio ai reds. Il sogno di Jurgen Klopp si chiama Alisson, per questo motivo il club inglese è tornato a bussare alla porta della Roma dopo le ...

Liverpool - Klopp spaventa l’intero Egitto : le notizie sulle condizioni di Salah sono preoccupanti : Secondo quanto riferito da Jurgen Klopp, le condizioni di Salah sono davvero preoccupanti: Mondiale a serio rischio per l’attaccante egiziano Mohamed Salah rischia di saltare il Mondiale di Russia 2018, la causa è l’infortunio rimediato nel corso della finale di Champions League a Kiev. L’attaccante del Liverpool, toccato duro da Sergio Ramos, si è subito sottoposto ai primi rilievi del caso che non hanno regalato buone ...

Liverpool - Klopp : "L'infortunio di Salah ha scioccato la squadra" : "Prima del ko abbiamo giocato molto bene, ma nessuno parlerà di come abbiamo perso. Subito gol insoliti"

Liverpool - Klopp : "Karius distrutto dal primo errore" : Otto sconfitte in undici finali: Jurgen Klopp ha un pessimo rapporto con le gare decisive. Il 3-1 col Real Madrid è lo stesso punteggio con cui il suo Liverpool ha perso l'epilogo dell' Europa League ...

Real Madrid-Liverpool - l’ultimo atto della Champions League : le probabili formazioni - le mosse di Zidane e Klopp [FOTO] : 1/3 Formazione Liverpool ...

Champions - la maledizione di Klopp e la terza di Zidane : Ronaldo contro Salah - a Kiev è Real-Liverpool : Gli spagnoli per il terzo anno consecutivo possono prendersi la Coppa, gli inglesi sognano l'impresa come nel 1981