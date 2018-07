LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA | cronometro decisiva Thomas difende la maglia

Tour de France - le classifiche : Pozzovivo orgoglio italiano e la Bahrain Merida può ancora sognare il numero giallo. Sagan a rischio tempo massimo [LIVE] : Tour de France, ecco le nuove classifiche: Pozzovivo risale al 18° posto nella generale, è il miglior italiano E’ Domenico Pozzovivo l’orgoglio italiano in questo Tour de France n° 105: lo scalatore lucano del Team Bahrain-Merida, arrivato in Francia dopo un Giro d’Italia da protagonista (5° nella classifica finale, il suo miglior risultato di sempre in una grande corsa a tappe) per aiutare Vincenzo Nibali, è adesso il ...

Tour de France LIVE - Lourdes-Laruns in DIRETTA : entra nel vivo il tappone pirenaico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Loudes-Laruns, diciannovesima tappa del Tour de France 2018. Il tappone pirenaico sta per entrare nel vivo, ultima giornata in montagna per la Grande Boucle: oggi chi vuole vincere la maglia e provare a mettere in difficoltà Geraint Thomas deve osare il tutto per tutto. Non c’è più domani, non c’è più spazio per aspettare: bisogna dare l’anima tra Tourmalet e Aubisque se si vuole ...

Tour 2018 - la tappa di oggi Lourdes Laruns in diretta LIVE : Il Tour de France 2018 saluta le montagne e lo fa nel modo più emozionante. La 19tappa, Lourdes-Laruns di 200,5 km presenta infatti alcune tra le salite leggendarie della Grande Boucle. La prima ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Lourdes-Laruns - ultima battaglia sui Pirenei. Tutti contro Thomas : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Tour de France 2018, 200 km da Lourdes a Laruns. Oggi assisteremo all’ultima spettacolare battaglia sui Pirenei. Un grande tappone di montagna che risulterà decisivo nella lotta per la maglia gialla e potrebbe anche ribaltare la classifica generale. I corridori dovranno scalare nella prima parte il Col d’Aspin (12 Km al 6,5%) e il mitico Col du Tourmalet (17,1 Km al ...

LIVE Tour de France 2018 - Lourdes-Laruns in DIRETTA : a che ora inizia la tappa e come vederla in tv : Nella giornata odierna si disputa la diciannovesima tappa del Tour de France 2018. Si parte da Lourdes e si arriva a Larus per un totale di 200,5 km. Per l’ultima volta nell’edizione corrente della Grande Boucle si sale sulle ascese pirenaiche in una corsa in linea. Frazione molto dura, si affrontano nel complesso ben sette Gran Premi della Montagna, di cui uno di prima categoria (Col d’Aspin, 12 km al 6,5%) e due di Hors ...

Tour 2018 - la tappa di oggi Trie sur Baise Pau in diretta LIVE : Il trittico di tappe pirenaiche viene interrotto dalla tappa numero 18 , la Trie sur Baise-Pau di 171 km , in cui torneranno protagonisti i velocisti . Si tratta dell'ultimo giorno di respiro prima ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Trie-sur-Baïse-Pau. Occasione per Peter Sagan o sarà ancora fuga? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Tour de France 2018, 171 km da Trie-sur-Baïse a Pau. Dopo due tapponi di montagna sui Pirenei, si torna in pianura per una frazione adatta ai velocisti, con gli uomini di classifica che potranno rifiatare prima del gran finale di questa edizione. Il percorso odierno è quasi completamente pianeggiante, con la Côte d’Anos (2,1 Km al 4,6%) posta a 20 km dal traguardo che ...

Tour 2018 - la tappa di oggi Bagneres de Luchon Saint Lary Soulan in diretta LIVE : La tappa clou di questo Tour de France 2018 è la numero 17. Nuovo format e tanta curiosità per la frazione in linea più corta degli ultimi 30 anni alla Grande Boucle, tra Bagneres de Luchon e Saint ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : 25 luglio - la tappa più corta di sempre. 65 km e partenza a griglia… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2018. Quella odierna sarà una frazione rivoluzionaria, in cui potrà succedere davvero di tutto. Il percorso odierno prevede infatti solamente 65 km da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan e sarà la tappa in linea più corta degli ultimi trent’anni. Si scaleranno tre salite in successione: Montée de Peyragudes (14,9 km al 6,7%), Col de Val Louron-Azet (7,4 km ...

LIVE Tour de France 2018 - Bagnères-de-Luchon-Saint-Lary-Soulan Col du Portet in DIRETTA : a che ora inizia la tappa più corta della storia? : Oggi mercoledì 25 luglio si corre la Bagnères de Luchon > Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), diciassettesima tappa del Tour de France 2018. Seconda frazione pirenaica che sarà determinante per la classifica generale e che potrà risultare decisiva per le sorti di questa Grande Boucle: in programma appena 65 chilometri ma ben 38 saranno in salita e i restanti in discesa per una frazione rivoluzionaria e appassionante che regalerà grande ...

LIVE Tour de France 2018 - DIRETTA Carcassonne-Bagnères-de-Luchon : la tappa entra nel vivo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2018, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. entra nel vivo la Grande Boucle: prima frazione dura sui Pirenei, con arrivo in discesa visto e rivisto nelle passate stagioni. Negli ultimi 70 km i corridori dovranno scalare in successione il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%), il Col de Menté (6,9 km all’8,1%) e il Col du Portillon (8,3 km al 7%): un ...

Incredibile al Tour de France : prima tappa pirenaica neutralizzata dalla giuria per la follia di un contadino [LIVE] : Al peggio non c’è mai fine: la follia di un contadino ferma il Tour de France, ecco cosa è accaduto E’ iniziata da poco meno di un’ora la sedicesima tappa del Tour de France 2018: dell’Incredibile è però accaduto a pochi km dall’inizi della frazione odierna. Balle di fieno in mezzo alla strada e pesticidi e lacrimogeni hanno bloccato il plotone. La follia di un contadino ha fermato la tappa odierna, ...

