sportfair

: Lista svincolati, tante occasioni a parametro zero: la GALLERY che fa gola alla Serie A - Sport_Fair : Lista svincolati, tante occasioni a parametro zero: la GALLERY che fa gola alla Serie A - MarcoAsti1978 : RT @ParmaLiveTweet: Anche Aquilani nella lista di Faggiano dopo lo svincolo: Ancora ipotesi sul mercato degli svincolati per il Parma, che… - ParmaLiveTweet : Anche Aquilani nella lista di Faggiano dopo lo svincolo: Ancora ipotesi sul mercato degli svincolati per il Parma,… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Il calciomercato entra nel vivo, una fase nella quale qualche colpo apuò far respirare le casse dei club diA Il calciomercato impazza in queste calde ore estive. Sembra quasi una corsa a chi spende di più in questa fase, i prezzi dei cartellini sembrano essere schizzati alle stelle. C’è però un modo per ovviare a tutto ciò, vale a dire dare un’occhiata al mercato degli. Calciatori ache potrebbero far comodo a diverse squadre della nostraA e non solo. Ecco dunque nella FOTOad inizio articolo, tutti i calciatori senza contratto che potrebbero fare molto comodo…L'articolo: lache faA SPORTFAIR.