L’intelligenza artificiale è pronta a funzionare alla velocità della luce

L’intelligenza artificiale aiuta i calciatori a evitare gli infortuni : (foto: Chris Ryan/Getty Images) L’intelligenza artificiale oggi si spinge ancora più in là dei suoi limiti: un complesso algoritmo basato sul machine learning è stato in grado di prevedere con buona precisione la probabilità che un calciatore professionista vada incontro ad un infortunio. Il risultato è frutto di una ricerca in gran parte italiana, ottenuto da un gruppo dell’Università di Pisa, del Consiglio nazionale delle ricerche, ...

Hai perso la valigia in aeroporto? L’intelligenza artificiale ti aiuta a ritrovarla : di Nicole Kobie I bagagli smarriti provocano il caos nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Non è solo un problema per la persona che ha perso la sua valigia, ma genera disagi allo staff della stazione e al personale di sicurezza, e oltre che ritardi per gli altri viaggiatori quando un binario o un terminal sono chiusi per questioni di sicurezza. Risolvere questo tipo di problemi è l’idea alla base della Social Innovation: trovare ...

Honor e L’intelligenza artificiale : progetti importanti in vista! : Honor ha in mente qualcosa di importante che riguarda l'intelligenza artificiale. Si capisce da un recente post condiviso dal Presidente del brand, George Zhao, che tramite Weibo, annuncia l'esistenza di un piano senza tuttavia sbottonarsi affatto su che cosa abbia in cantiere. L'immagine allegata allo stesso dà poi l'idea di qualcosa di particolarmente rivoluzionario. L'articolo Honor e l’intelligenza artificiale: progetti importanti in ...

Xiaomi vuole introdurre L’intelligenza artificiale sui suoi router per aumentare la velocità delle operazioni : Xiaomi è pronta a portare i router nel futuro. L’idea dell’azienda cinese è quella di installare una intelligenza artificiale nel software dei propri router, […] L'articolo Xiaomi vuole introdurre l’intelligenza artificiale sui suoi router per aumentare la velocità delle operazioni proviene da TuttoAndroid.

Il ruolo delL’intelligenza artificiale nei Mondiali di calcio 2018 : L’intelligenza artificiale (AI) e le tecnologie di machine learning stanno rapidamente trasformando il nostro modo di sperimentare il mondo. Il campionato calcistico internazionale più atteso amplifica le emozioni dei tifosi di ogni squadra, ma probabilmente pochi tra questi riflettono su come l’intelligenza artificiale incida sulle partite. Eppure, siamo di fronte a tecnologie all’avanguardia che cambiano sia il modo di ...

Groupe PSA e Inria : OpenLab per L’intelligenza Artificiale : Groupe PSA e Inria annunciano la creazione di un OpenLab dedicato all’Intelligenza Artificiale. Le tematiche studiate riguarderanno il veicolo intelligente e a guida autonoma, i servizi di mobilità, la produzione, gli strumenti di progettazione, il design, il marketing digitale, la qualità e la finanza. Carla Gohin, Direttrice della Ricerca & dell’Ingegneria Avanzata di Groupe PSA: […] L'articolo Groupe PSA e Inria: OpenLab per ...

Honor Note 10 in arrivo con il supporto alL’intelligenza artificiale : Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una nuova immagine teaser di Honor Note 10, la quale ci conferma che lo smartphone supporterà l'AI L'articolo Honor Note 10 in arrivo con il supporto all’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L’intelligenza artificiale - il futuro della selezione degli embrioni : Storicamente, il ruolo dell’embriologo è stato e rimane fondamentale nella valutazione e selezione degli embrioni vitali ad essere trasferiti nell’utero materno nei trattamenti di Riproduzione Assistita. Questa premessa costituisce il punto di avvio dello studio del titolo “Using Artificial Intelligence (AI) and Time-Lapse to improve human blastocyst morphology evaluation”, che il Dottor Marcos Meseguer, embriologo di IVI Valencia, ha presentato ...

Restiamo umani - al resto ci pensa L’intelligenza artificiale : Perché Gmail non può scrivere vere e proprie lettere per raccontare ai nostri amici lontani quello che stiamo facendo? Leggi

Perché l’Italia deve dotarsi in fretta di un piano sulL’intelligenza artificiale : Paul Daugherty durante il Meet the media guru 2018 a Milano Foto: Ufficio stampa I tetri scenari alla Black Mirror restano prerogativa del mondo della fantasia. Gli esseri umani non finiranno presto sotto il ricatto perpetuo dei robot, come la brillante serie televisiva firmata Netflix ha preconizzato. Piuttosto, la collaborazione con le macchine dotate di intelligenza artificiale potrà portare dritto dritto verso “la terza ondata della ...

Mondiali Russia 2018 - per L’intelligenza artificiale vincerà la Spagna : Sarà la Spagna a vincere i Mondiali di calcio, seguita dalla Germania e poi da Brasile e Francia: parola dell’intelligenza artificiale. Il sistema ha elaborato il pronostico dopo un intenso allenamento, basato su ben 100.000 simulazioni e statistiche condotte fra Germania e Belgio, dalle università tedesche di Dortmund e Tecnica di Monaco e quella belga di Gand. La ricerca è pubblicata sul sito arXiv.org, che raccoglie gli articoli che non ...

La NPU e L’intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro : tutta leggenda o funzionano davvero? (video) : Dopo 9 mesi torniamo a parlarvi di Huawei Mate 10 Pro, l'abbiamo stressato in lungo e in largo per stanare l'intelligenza artificiale che custodisce. Saremo riusciti a trovarla? Scopritelo nel nostro video. L'articolo La NPU e l’intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro: tutta leggenda o funzionano davvero? (video) proviene da TuttoAndroid.

L’intelligenza artificiale di Google migliora le traduzioni anche offline : (Foto: Mashable) A partire da oggi le traduzioni di Google Translate si faranno più accurate anche per chi non può collegarsi a internet. La casa di Mountain View ha annunciato dal suo blog di avere finalmente svincolato dalla sua infrastruttura cloud una delle caratteristiche più interessanti del suo software di traduzione: il supporto delle tecnologie di machine learning, che consentono di tradurre intere frasi tenendo in considerazione la ...

Office 2019 avrà il Fluent Design e L’intelligenza artificiale [Video] : Office 2019, la nuova versione delle celebre e storica suite di programmi, è ormai in dirittura di arrivo entro la fine dell’anno su Windows 10 e sono molti gli utenti che attendono di sapere e provare le novità implementate. Il leaker WalkingCat ha scovato un video di Microsoft non ancora pubblicato ufficialmente dove vengono mostrate alcune delle nuove funzionalità di Office 2019. Nello specifico, Jon Friedman, Chief Designer di Office, ...