ilfattoquotidiano

: #Benalla non lo sa, ma, ben oltre #Macron, ci racconta l’eterna tragedia del potere, da Sofocle a Shakespeare: il r… - Capezzone : #Benalla non lo sa, ma, ben oltre #Macron, ci racconta l’eterna tragedia del potere, da Sofocle a Shakespeare: il r… - TutteLeNotizie : L’inseguimento della Polizia è da infarto: la fuggiasca viene speronata a tutta velocità… - maxxxibb : RT @Capezzone: #Benalla non lo sa, ma, ben oltre #Macron, ci racconta l’eterna tragedia del potere, da Sofocle a Shakespeare: il re impazzi… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Carolina del Sud, una donna alla guida di un Suv nero si rifiuta di fermarsi a un controllo die dà il via a un inseguimento selvaggio. Le pattuglie cercano in tutti i modi di fermare la sospettata che però riesce a tenere in scacco gli agenti per diversi minuti. La, per fermare il mezzo, decide di speronarlo ad alta, facendolo ribaltare. La donna ventiquattrenne alla guida, sbalzata fuori dal Suv, sopravvivrà miracolosamente all’incidente. Trasportata nel vicino ospedale per accertamenti, ora la donna si trova nel centro di detenzionecontea di Florence e dovrà rispondere di diversi capi d’accusa. L'articolo L’inseguimentoè da: la. Ecco come va a finire proda Il Fatto Quotidiano.