L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è tornato in Belgio

Addio a Sergio Marchionne – Il bellissimo gesto di Sgarbi dopo la scomparsa delL’ex presidente Ferrari : Sgarbi dedica una strada a Sergio Marchionne: a Sutri la prima via in onore all’ex numero 1 della Ferrari La prima strada in Italia intitolata a Sergio Marchionne si trova a Sutri, in provincia di Viterbo, comune di cui è sindaco dallo scorso giugno, lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi, che è anche deputato di Forza Italia alla Camera. Lo ha annunciato Sgarbi per onorare la memoria del manager italiano. “La strada ...

Barcellona - chiesti 11 anni per L’ex presidente Rosell : Il pubblico ministero spagnolo ha chiesto 11 anni di carcere per l’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell, accusato di riciclaggio e associazione per delinquere. Per lui anche la richiesta di una maximulta di 59 milioni di euro, sempre per riciclaggio legato ad alcune transazioni con la Federcalcio brasiliana e sponsorizzazioni sempre nel paese latinoamericano. Rosell, che si trovava già in carcere, è stato presidente del Barça ...

Marchionne - l’ospedale di Zurigo esce allo scoperto : svelate le cause della morte delL’ex presidente Ferrari : L’ospedale in cui era ricoverato Marchionne ha reso noto che l’ex presidente della Ferrari era affetto da oltre un anno da una grave malattia “Sergio Marchionne era un paziente dell’Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia“. Daniele Badolato L’Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l’ex Ceo di Fca era ...

F1 – Morte Marchionne - le parole Wolff e Horner dopo la scomparsa delL’ex presidente Ferrari : “un giorno triste” : Toto Wolff e Christian Horner commentano la scomparsa di Sergio Marchionne: le parole dei due team principal Una scomparsa dolorosa, quella di Sergio Marchionne: il mondo delle auto e della F1 perde un grande uomo, morto questa mattina, all’età di 66 anni. L’ex presidente Ferrari era stato operato a fine giugno ad una spalla, ma l’intervento sembra aver avuto complicazioni che hanno portato Marchionne in condizioni ...

Addio a Sergio Marchionne - l’omaggio della F1 alL’ex presidente Ferrari : “un vero amico” : La F1 omaggia Sergio Marchionne: le parole di Chase Carey dopo la scomparsa dell’ex presidente Ferrari E’ morto questa mattina, a 66 anni, il manager italo-canadese Sergio Marchionne. Una notizia che ormai tutti aspettavano dopo l’aggravarsi delle sue condizioni a seguito di un intervento alla spalla destra a cui è stato sottoposto quasi un mese fa. Una notizia agghiacciante: Marchionne lascia un grande vuoto, difficile ...

F1 - Ferrari ora bisogna vincere! Le Rosse per dedicare il successo a Sergio Marchionne - in Ungheria per L’ex Presidente : La Ferrari piange la morte di Sergio Marchionne, ex Presidente che negli ultimi giorni era ricoverato a Zurigo in condizioni drammatiche. Il manager è spirato all’età di 66 anni a causa di un male incurabile e la sua dipartita lascia un vuoto importante nell’imprenditoria italiana, soprattutto a Maranello e in casa FIAT. La scomparsa del dirigente d’azienda è stata accolta con tristezza in tutto il mondo dove Mr. Marchionne era ...

Marchionne - tutti i retroscena del dramma : L’ex presidente Ferrari sapeva di essere in fin di vita : Secondo quanto riportato da Lettera43, all’ex presidente della Ferrari era stato già diagnosticato un sarcoma alla spalla che aveva tenuto nascosto a tutti, persino a John Elkann Indiscrezioni agghiaccianti, retroscena che fanno gelare il sangue sulle condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato ormai da quasi un messe presso l’Universitätsspital di Zurigo. Secondo quanto riporta Lettera43.it, l’ex presidente della Ferrari ...

Cassa depositi e prestiti - Fabrizio Palermo è il nuovo ad. L’ex Mps Massimo Tononi diventa presidente : Tutto previsto nell’assemblea di Cassa depositi prestiti chiamata a rinnovare il consiglio di amministrazione e individuare i suoi vertici per il triennio 2018/2020. L’ex numero uno di Mps Massimo Tononi è stato nominato pesidente, come indicato dalle Fondazioni di origine bancaria. Fabrizio Palermo, già direttore finanziario di Cdp viene designato amministratore delegato mentre il professor ed economista Luigi Paganetto, è stato designato vice ...

F1 – Marchionne e quel progetto da sogno : L’ex presidente Ferrari stava lavorando per un grande ritorno : Non solo l’Alfa Romeo: Sergio Marchionne stava lavorando per un altro grande ritorno in F1 E’ ricoverato in Svizzera in ‘condizioni irreversibili’, Sergio Marchionne. Una notizia che negli ultimi giorni ha creato lo scompiglio nel mondo delle auto e della F1. John Elkann ha convocato una riunione d’urgenza dei Cda, due giorni fa, a Torino, per sostituire Marchionne che “non tornerà più al lavoro”, ...

Marchionne in gravi condizioni – La stampa straniera omaggia L’ex presidente Ferrari : La stampa mondiale omaggia Sergio Marchionne, ricoverato in gravi condizioni Clima teso in casa FCA: John Elkann ha dovuto convocare una riunione d’urgenza dei Cda per decidere come sostituire Sergio Marchionne. L’ex presidente Ferrari non potrà più tornare a lavorare, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, dunque è stato rimpiazzato da Manley nel ruolo di ad FCA e da Elkann nel ruolo di presidente ...

Marchionne - il CdA della Ferrari vicino alL’ex presidente : “grati per lo straordinario lavoro svolto in questi anni” : Il Consiglio di Amministrazione della Ferrari ha inviato un toccante messaggio a Sergio Marchionne, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore ”Il consiglio di amministrazione di Ferrari, riunitosi oggi, ha appreso con profonda tristezza che il presidente e amministratore delegato, Sergio Marchionne, non potrà riprendere la sua attività lavorativa. Il consiglio è vicino a Sergio Marchionne e alla sua famiglia, ed è grato ...

Parma - inchiesta Public money : sette anni alL’ex presidente partecipata Stt : sette anni all’ex presidente di Stt, società partecipata del comune di Parma, Andrea Costa, quattro anni e sei mesi all’ex vicepresidente di Iren Luigi Giuseppe Villani (anche ex dirigente parmigiano di Forza Italia) e tre anni all’ex editore Angelo Buzzi. Sono queste le sentenze di primo grado emesse oggi dal Tribunale di Parma per l’inchiesta Public money. Il collegio giudicante, presieduto da Mattia Fiorentini, ha accolto di fatto la tesi ...

L’ex presidente del Milan Yonghong Li è indagato per false comunicazioni sociali : L’investitore cinese Yonghong Li, ex presidente e proprietario di maggioranza del Milan, è indagato dalla procura di Milano per il reato di false comunicazioni sociali. Le indagini della procura si stanno infatti concentrando sui comunicati ufficiali usati da Li nel suo The post L’ex presidente del Milan Yonghong Li è indagato per false comunicazioni sociali appeared first on Il Post.