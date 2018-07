L' Egitto condanna a morte 75 manifestanti pro-Morsi

huffingtonpost

(Di sabato 28 luglio 2018) Il tribunale del Cairo hato 75 persone alla pena di, tra cui alcuni alti esponenti dei Fratelli Musulmani, il movimento messo al bando in, per le violenze compiute durante lo sgombero del sit-in pro-nella capitale egiziana nel 2013. La sentenza è giunta al termine di un maxi processo che si trascina da due anni, mentre il verdetto su altri 660 imputati è previsto per l'8 settembre.La decisione del tribunale penale del Cairo sarà ora rimandata al Gran Mufti, la principale autorità teologica del Paese, per il suo parere non vincolante sulle sentenze, che di fatto solitamente approva le decisioni della Corte.Il caso coinvolge 739 imputati tra cui Mohamed Badie, la Guida suprema dei Fratelli musulmani, il movimento messo al bando inin seguito a una deriva terroristica di sue frange per reazione alla rivoluzione popolar-militare ...