LEGGE 104 Bonus 1 900 euro Nessuna circolare Inps in arrivo sull’assegno

Gino Bartali - 104 anni fa nasceva il corridore LEGGEndario : Gino Bartali, 104 anni fa nasceva il corridore leggendario Il doodle di Google ricorda il ciclista fiorentino, celebre per la rivalità con Fausto Coppi nell'Italia del dopoguerra. Il suo aiuto agli ebrei italiani, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli è valso il riconoscimento di Giusto fra le Nazioni Parole ...

Esenzione bollo auto e LEGGE 104 : agevolazioni riconosciute anche ai parenti dei disabili : L’Esenzione del bollo [VIDEO] auto può essere applicata ad una serie di categorie di automobilisti che rispondono a determinati requisiti. In particolare, l’agevolazione è prevista per i beneficiari della legge 104 e, in alcuni casi, anche per i loro parenti. La Commissione Europea, inoltre, sempre in merito al pagamento della tassa sull’auto, starebbe valutando delle variazioni, basando i nuovi criteri di importo del bollo, in relazione al ...

LEGGE 104 : come chiedere l’esenzione bollo auto : Per le persone disabili e i loro familiari che se ne prendono cura, il nostro ordinamento ha introdotto diverso tempo fa la Legge 104 del 1992. In base a questa norma, le persone affette da handicap accertato o i loro caregiver possono accedere a tutta una serie di agevolazioni fiscali, benefici sul lavoro ed esenzioni, tra cui proprio l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Consulta qui lo speciale di LeggiOggi su Legge 104 L’obiettivo di ...

Esenzione bollo auto : la LEGGE 104 la riconosce anche ai parenti dei disabili : Il bollo auto è da sempre ritenuta la tassa più odiata dagli italiani, ma c’è una categoria ben precisa alla quale è riservata l’Esenzione dal pagamento. Stiamo parlando dei beneficiari della legge 104 sulla disabilita' e dei loro parenti, purché rispondano a determinati requisiti. In attesa, quindi, delle novita' che dovrebbero arrivare dalla Commissione Europea circa una probabile trasformazione della tassa di circolazione secondo criteri ...

PERMESSI LEGGE 104/ Le decurtazioni illegittime sulla tredicesima : PERMESSI LEGGE 104, quando spettano e le decurtazioni illegittime sulla tredicesima. L'importanza della certificazione della disabilità grave del familiare(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:36:00 GMT)

Permessi LEGGE 104 : valgono anche per gli invalidi civili? : La Commissione Medica dell’ASL ti ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa? Le tue malattie non ti permettono di prestare la tua attività lavorativa con serenità, perché lavorare cinque o sei giorni a settimana di seguito ti viene troppo pesante? Inizi a pensare alla possibilità di chiedere i Permessi legati alla famosa Legge 104 che ti permette di non presentarti sul posto di lavoro in alcuni giorni senza perdere la retribuzione ...

Lavoro : Di Maio annuncia maggiori controlli sulla LEGGE 104; "basta abusi" : Potenziare i controlli sulla legge 104. È l'impegno assunto dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, il quale si è detto d'accordo con le dichiarazioni in merito del presidente dell'Inps Tito Boeri. "Ho apprezzato e faccio mio l'auspicio (del presidente Boeri ndr) - ha detto alla presentazione del Rapporto annuale Inps alla camera dei Deputati - su un più forte controllo sulla ...