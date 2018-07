L’eclissi di Luna e della RaiIn molti si preparano al trasloco

Le foto più belle delL’eclissi di Luna di ieri : Si è vista in tutto il mondo, è stata una bella occasione per stare col naso in su in una fresca sera d'estate The post Le foto più belle dell’eclissi di Luna di ieri appeared first on Il Post.

L’eclissi lunare totale di ieri : uno spettacolo mozzafiato e un promemoria per ricordarci di guardare la luna sempre : ieri, 27 luglio, L’Eclissi lunare totale più lunga del secolo ha incantato il mondo: per 1 ora e 43 minuti i nostri occhi sono rimasti fissi sul nostro satellite, per ammirarlo mentre si tingeva di rosso. Sfortunatamente, non tutti hanno avuto modo di osservare il fenomeno, come gli abitanti del Nord America. Ma c’è una buona notizia: tutti noi possiamo osservare la luna ogni notte ed è sempre bellissima, che sia piena, uno spicchio o ...

Luna rossa - fascino e mistero : dai babilonesi a oggi lo spettacolo delL’eclissi : Milioni di persone nel mondo ieri sera hanno ammirato la Luna: per vederne un’altra così si dovrà aspettare fino al 2123

Luna rossa - le foto delL’eclissi più lunga del secolo : Era dal 2015 che un’eclissi Lunare non era così ben visibile in Italia e in Europa, non nel resto del mondo. Tre anni fa era una SuperLuna, quella di questa notte è stata una MiniLuna ovvero la Luna all’apogeo cioè alla massina distanza dalla Terra, 406222 km da noi. Un’occasione imperdibile. «Come hanno sottolineato in molti», dice Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani, «sarà la più lunga del secolo, ma ha tanti altri ...

La notte delL’eclissi totale di Luna - milioni di persone a testa in su : È stata la notte in rosso. milioni di persone a testa in su a guardare uno spettacolo unico e rarissimo, la più ricca di eventi astronomici da molti anni a questa parte, con l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo (un’ora e 43 minuti) e la grande opposizione di Marte, la più spettacolare dal 2003....

27 luglio 2018 - L’eclissi della Luna “rossa” : una notte magica carica di simboli - sogni e metafore : Stasera, dopo quasi tre anni di assenza, torna nei cieli italiani lo spettacolo magnifico dell’Eclissi totale di Luna e lo fa in grande stile: in questa occasione, infatti, la Luna è alla massima distanza dalla Terra e raggiunge il centro dell’ombra terrestre, generando un’eclissi con una fase totale di circa 103 minuti, la più lunga del XXI Secolo. Gli eventi astronomici hanno da sempre ispirato la fantasia dell’uomo: quella in corso è ...

Astronomia : ad Asiago luci spente per L’eclissi di luna del secolo : Tutti pronti con il naso all’insù ad Asiago per l’eclissidel secolo. Venerdì 27 luglio la luna si prepara a uno spettacolo straordinario: con ben 103 minuti di oscurità totale, si tratta dell’eclissi totale di luna più lunga degli ultimi cento anni. Uno dei fenomeni più affascinanti in natura, che per l’occasione sarà visibile anche dal centro storico di Asiago, dove il Comune spegnerà le luci dell’illuminazione ...

Inizia lo spettacolo delL’eclissi lunare più lunga del secolo : tutto quello che c’è da sapere sull’evento astronomico in corso : Oggi, 27 Luglio 2018, Italia ed Europa stanno assistendo ad un’eclissi totale di Luna di grande fascino: la Terra si trova metà strada tra la Luna e il Sole, ed il nostro Pianeta sta oscurando completamente la Luna, impedendo ai raggi del Sole di illuminarla. Lo spettacolo è garantito: l’ultima grande eclissi di Luna visibile dal nostro Paese si è verificata il 28 settembre 2015, ed è avvenuta nel cuore della notte (poco visibile a causa ...

Astronomia - stanotte L’eclissi di Luna più lunga del secolo : i consigli degli esperti per seguirla : Tutto pronto per stasera, quando si verificherà l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Il nostro satellite si tingerà di rosso sangue, mentre Marte sarà all’opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata. E’ un “appuntamento imperdibile con una eclissi totale di Luna davvero super” commenta Marco Galliani dell’Inaf. “La sua fase di totalità -spiega- sarà infatti la più lunga tra tutte le ...