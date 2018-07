Le voci del musical | le più importanti melodie delle opere protagoniste a

Lo ‘scontrino della vergogna’ : coppia gay insultata tra le voci dei piatti consumati - è polemica! : Uno scontrino vergognoso in cui spunta una voce altrettanto riprovevole, ecco il fatto denunciato da una coppia gay dopo la cena in un locale di Roma Un episodio increscioso è accaduto ad una coppia gay in un locale di Roma. Dopo aver consumato il pasto, i due ragazzi si sono visti recapitare al tavolo uno scontrino vergognoso. Sotto le varie voci dei piatti consumati ed il relativo prezzo, infatti, si trovava la scritta: “…No ...

Le troppe voci del governo sui migranti : L’Italia lascia l’Operazione europea Sophia contro il traffico di migranti Madrid, 20 lug 08:36 - (Agenzia Nova) - L’Italia ha chiesto all’Unione europea la revisione dell’Operazione Sophia, nata per contrastare il traffico di migranti nel Mediterraneo centrale, e ha avvisato che non applicherà più

Ergastolo al figlio del boss : uccise 18enne per voci su storia con madre : Il gip del Tribunale di Napoli ha condannato all'Ergastolo Gaetano Formicola, figlio di Antonio, ritenuto il boss del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, e del cugino, Giovanni Tabasco, suo ...

Gli Incredibili 2 - il ritorno della famiglia Paar : tra le voci italiane riecco Amanda Lear e arriva Bebe Vio : Ci sono voluti 14 anni per rivederla in azione. Era il 2004 quando “una normale famiglia di supereroi” arrivava nelle sale di tutto il mondo e conquistava spettatori grandi e piccoli. Ora quella coppia di genitori e i loro tre figli un po’ speciali tornano al cinema, più forti e divertenti che mai. La Pixar ci riprova e lo fa riportando alla regia Brad Bird che con quel film aveva esordito alla Disney. Gli Incredibili 2 è già ...

Le grandi voci del doppiaggio aprono la seconda edizione del Convivium Artis di Pianella : ... saranno rispettivamente dedicate a doppiaggio, letteratura e poesia, musica, arti visive e teatro, con spettacoli a ingresso completamente gratuito e all'insegna del baratto; l'obiettivo dell'evento ...

Le voci della fotografia : Il nuovo libro di David Campany raccoglie le interviste che il curatore britannico ha fatto negli ultimi anni ad alcuni dei più importanti fotografi contemporanei. Leggi

Vico del Gargano - Foggia - - Con voci per Vico il paese-palcoscenico sotto le stelle : ... Roberto Martella, Barbara Massaroti e Rosanna Martella: si terrà il 16 luglio nel Trappeto Maratea, in Largo Castello, con spettacoli ogni mezz'ora dalle 19 alle 22.30 e ben 6 repliche nei giorni ...

Google Assistant migliora l’interfaccia della sezione per la scelta delle voci : Il team di Google Assistant ha introdotto una nuova interfaccia per la sezione dedicata alla scelta delle voci. Scopriamo insieme i nuovi colori disponibili L'articolo Google Assistant migliora l’interfaccia della sezione per la scelta delle voci proviene da TuttoAndroid.

Toti : "Miope l'Ue del dibattito popolari-socialisti - ascolti le voci del dissenso" : Il governatore della Liguria, Fi, ha invitato Marion Maréchal Le Pen: "Capire le ragioni degli altri permetterà all'Europa di non estinguersi"

British della Dark Polo Gang a Roma a 3 voci dopo l’addio di Side Baby : video e testo : British della Dark Polo Gang in Piazza del PoPolo a Roma in occasione della nuova edizione del Wind Summer Festival. Anche quest’anno è stata Piazza del PoPolo, ad ospitare il Wind Summer Festival, la manifestazione musicale dell’estate di Canale 5. La prima serata è arrivata in TV giovedì 5 luglio. Le prossime tre serate saranno trasmesse giovedì 12, 19 e 26. Tra i cantanti presenti in Piazza del PoPolo, la Dark Polo Gang, fenomeno degli ...

Con Ferris alla scoperta delle voci del blues : Quando un autore americano parla di William Faulkner, il più noto tra i romanzieri del Sud degli Stati Uniti, sembra che non sia possibile farlo senza uniformarsi al ritmo sincopato della sua ...

Fecondazione : le donne congelano gli ovociti in attesa del partner ‘giusto’ : Non è la sete di carriera o semplicemente la ricerca di un impiego fisso a spingere la donne a congelare i propri ovociti (il cosiddetto ‘social freezing’), bensì la mancanza di un partner stabile o meglio dell’uomo perfetto con cui avere un bambino. Un scelta che viene fatta, dunque, in attesa non tanto del momento, quanto più che altro di un partner che voglia impegnarsi. Sono le conclusioni a cui è giunto uno studio degli ...

Milan - Fassone allo scoperto : il futuro del club - il calciomercato e le voci su Bonucci : Dopo la decisione della Uefa di escludere il Milan dall’Europa per una stagione è arrivato il momento di uscire allo scoperto per il il club rossonero, conferenza stampa live di Marco Fassone che ha dato importanti indicazioni anche di calciomercato: “Mi rendo conto che c’è desiderio di capire cosa sta succedendo, mi è sembrato giusto essere qui per rispondere a tutto ciò che posso. Inizia la nuova stagione, riparte la ...

Terrazza d'Autore : 'voci - racconti - suggestioni al calar del sole' : La rassegna, dunque, anche quest'anno, resta fedele alla sua formula: quella di mettere al centro la "parola narrata" e proporre viaggi nel mondo poetico, letterario, musicale, artistico, attinenti ...