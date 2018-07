Le foto più belle dell’eclissi di Luna di ieri

Eclissi lunare - le foto : «La più lunga del secolo». Occhi al cielo in tutto il Mondo : È l' Eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Il nostro satellite si è tinta di rosso sangue, mentre Marte era all'opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata....

Luna rossa - le foto dell'eclissi più lunga del secolo : Era dal 2015 che un'eclissi Luna re non era così ben visibile in Italia e in Europa, non nel resto del mondo. Tre anni fa era una Super Luna , quella di questa notte è stata una Mini Luna ovvero la Luna all'apogeo cioè alla massina distanza dalla Terra, 406222 km da noi. Un'occasione imperdibile. «Come ...

Luna rossa - le foto dell’eclissi più lunga del secolo : Era dal 2015 che un’eclissi Lunare non era così ben visibile in Italia e in Europa, non nel resto del mondo. Tre anni fa era una SuperLuna, quella di questa notte è stata una MiniLuna ovvero la Luna all’apogeo cioè alla massina distanza dalla Terra, 406222 km da noi. Un’occasione imperdibile. «Come hanno sottolineato in molti», dice Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani, «sarà la più lunga del secolo, ma ha tanti altri ...