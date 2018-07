Lazio-Spal 3-0 | i biancocelesti dilagano nel finale | buone indicazioni per Inzaghi

calcioweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Lacontinua la preparazione in vista dell’inizio del campionato, a tenere banco è anche il mercato ed al momento il tecnico Izaghi è soddisfatto delle strategie. Successo in amichevole contro la, 3-0 il risultatograzie alle reti di Ciro Immobile, Caicedo e Rossi, niente dare fare per Semplici, la squadra comunque ha dato risposte.3-0 Marcatori: 53′ Immobile (L), 82′ Caicedo (L), 90′ Rossi (L).(3-5-2): Proto (65′ Guerrieri); Wallace (65′ Bastos), Acerbi (85′ Filippini), Radu (65′ Luiz Felipe); Basta (65′ Patric), Parolo (65′ Minala), Leiva (65′ Di Gennaro), Murgia (65′ Cataldi), Lulic (65′ Durmisi); Luis Alberto (65′ Caicedo), Immobile (65′ Rossi). A disp.: Strakosha, Adamonis, Lukaku, Marusic, Lombardi, Berisha, Jordao, Neto, Sprocati. All. ...