Laver Cup – Team Mondo quasi al completo | si aggiungono | Anderson | Isner e Schwartzman

Laver Cup 2018- Nadal si fa da parte - il compagno di Federer sarà… Novak Djokovic! Il messaggio di Nole è fantastico : Novak Djokovic ha risposto ‘presente’ alla chiamata di Roger Federer per la Laver Cup 2018: il tennista serbo è a dir poco entusiasta di giocare insieme al ‘rivale’ Dal 21 al 23 dicembre, in quel di Chicago, prenderà il via la seconda edizione della Laver Cup, il torneo a squadre che l’anno scorso (prima edizione) ha riscosso grande successo. A differenza di quanto accaduto l’anno scorso, non si potrà ...