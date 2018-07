huffingtonpost

: HuffPost: L'autogoal di Beppe Grillo sul sorteggio - MPenikas : HuffPost: L'autogoal di Beppe Grillo sul sorteggio -

(Di sabato 28 luglio 2018) La conseguenza peggiore dell'intervento didell'altro giorno in cui ipotizza l'estrazione a sorte dei parlamentari è quella di dare il pretesto e un prezioso argomento a chi vuole mettere in cattiva luce uno strumento (il) che invece potrebbe avere un utile ruolo correttivo e di integrazione alla democrazia rappresentativa e diretta, così come già si configura nel nostro paese.Così come formulata da, l'ipotesi delde parlamentari è -non solo- irrealizzabile, ma anche lesiva del potere di scelta (le elezioni) dei cittadini dei loro rappresentanti, che rimane un momento fondante della democrazia moderna. Ildei parlamentari è una sparata populista, senza senso, a fronte dell'incapacità di sperimentare lo strumento delin ambiti più limitati, ma non per questo meno efficaci: ...