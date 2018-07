Latte materno | ecco come cambia la sua composizione con la crescita del bambino

dilei

(Di sabato 28 luglio 2018) Quando si allatta, specie se il bimbo è già grandino, ci si sente spesso ripetere che il proprio, ormai, “è acqua“. Ma è davvero così? Ladelcol passare del tempo? E, se sì,? Prodotto già a partire dalle ultime settimane della gravidanza, ilè un liquido vivo: è formulato appositamente per nutrire il neonato, per maturare e per modificarsi mano a mano che ilcresce e al variare dei suoi bisogni nutrizionali. Non è quindi mai uguale: durante la singola poppata, durante la giornata o durante i mesi, è in costantemento. Quando il piccolo nasce, la mamma produce il colostro: è un liquido giallastro, che il bimbo assume in piccole quantità e che è ricco di calorie sotto forma di proteine e di zuccheri. Le prime, anti-infettive e fondamentali per lo sviluppo del sistema digerente, sono di fondamentale ...