L' Abi taglia le stime sulla crescita del Pil

Pil - Abi taglia le stime : +1 - 3% nel 2018 e 2019 : Teleborsa, - L'Abi rivede al ribasso le previsioni sul Pil , con una crescita dell'1,3% nel 2018 dopo il +1,5% dell'anno scorso. Un andamento che si manterrà stabile a +1,3% anche nel 2019 e nel 2020 .

Casellati : “Tagliare lo stipendio a deputati assenteisti. Vitalizi? No perdite di tempo del Senato - serve testo inappuntAbile” : Sui vitalizi “non c’è nessuna preclusione, nessun atteggiamento dilatorio”, ma serve “un provvedimento inappuntabile“. Lo dice la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati tornando sulla questione dei tagli ai costi della politica e in particolare sulle pensioni agli ex parlamentari. Alla Camera il presidente Roberto Fico ha fatto sì che l’iter di approvazione dei tagli si sia già concluso. A ...

DisAbili : Fedeli - Faraone ha vinto battaglia ma nostro digiuno continua : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – ‘Dopo nove giorni di digiuno Davide Faraone, con il nostro sostegno e quello di tanti cittadini, ha vinto e il presidente della Regione siciliana ha firmato e trasmesso alla commissione competente il decreto di erogazione dei contributi che spettano alle persone non autosufficienti. Ma la nostra battaglia continua, perché è necessario verificare i contenuti del provvedimento e raggiungere gli altri ...

Papillon : un'ode sempre attuale all'indomAbile battaglia per la libertà : Il romanzo tratta una cronaca approfondita sull'arresto dello scrittore per presunto omicidio , di cui l'imputato si dichiarerà sempre innocente, e la conseguente incarcerazione nella colonia penale ...

A Casalbordino si fa festa per il ritorno di Tartaglia e gli 'indimenticAbili dello sport' : Partendo dalle discipline singole e dagli atleti casalesi tesserati per società di altri Comuni, si è passati poi ai riconoscimenti per i giochi studenteschi e ai campioni del mondo dell'allevamento ...

Sondrio - bruciati vivi due cani : "Abbaiavano troppo"/ Ultime notizie : AIDAA mette una taglia sul responsAbile : Sondrio, bruciati vivi due cani nella notte tra sabato e domenica perchè "abbaiavano troppo". La scoperta choc dei proprietari e la denuncia, indagano i Carabinieri.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:11:00 GMT)

Cani bruciati vivi a Sondrio : 5mila euro di taglia sul responsAbile : “5.000 euro di taglia: questa è la somma messa sul capo del delinquente responsabile dell’incendio doloso che ha causato la morte di due Cani uccisi bruciati vivi ad Albaredo per San Marco in provincia di Sondrio. I due Cani sono stati rinvenuti carbonizzati nella giornata di ieri dalla loro proprietaria. Secondo la prima ricostruzione il motivo per cui la mano ignota avrebbe appiccato l’incendio sarebbe da ricercare nel fatto ...

Bimba disAbile bullizzata alle scuole elementari - la mamma : “Le tagliano sempre i capelli” : Samantha Fleming, 34enne inglese, ha denunciato più volte gli episodi di bullismo avvenuti alla Cherry Tree Primary School. Alla piccola sarebbero stati tagliati i capelli in almeno sei occasioni. La Bimba è nata con microcefalia, un disturbo che condiziona il cervello.Continua a leggere

Genova - polemica su scelta Comune di tagliare fondi vacanze per i disAbili gravi : “Dubbi su gestione soggiorni” : E’ polemica a Genova per la decisione della giunta di centrodestra di cancellare 100mila euro dal bilancio preventivo, destinati di solito alle “vacanze estive per i disabili gravi“. L’assessora comunale alle Politiche educative e dell’istruzione, alle Politiche socio-sanitarie e alla Casa Francesca Fassio mette sotto accusa “le modalità di gestione dei soggiorni” e di “rischi per la salute delle ...

Vandali senza scrupoli tagliano le gomme al pullmino dei disAbili : "Grazie al signor imbecille, domani un bambino non andrà all'asilo". Questo il risultato dell'atto Vandalico commesso a Sarezzo contro un furgone Ford Transit usato dall'associazione Happy Handy per il...