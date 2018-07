ilfattoquotidiano

: La vecchia bufala dei raggi cosmici torna a girare: “Non lasciare il telefono vicino al corpo, può causare danni te… - FQMagazineit : La vecchia bufala dei raggi cosmici torna a girare: “Non lasciare il telefono vicino al corpo, può causare danni te… - myo75ho : RT @2015blackdog: sempre @FrancoValle2, che riesce a mettere insieme una vecchia bufala e la sua omofobia in un solo tweet segnaliamo? http… - 2015blackdog : sempre @FrancoValle2, che riesce a mettere insieme una vecchia bufala e la sua omofobia in un solo tweet segnaliamo… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Ieri tutti con il naso all’insù per la strepitosa eclissi lunare, la più lunga del XXI secolo, oggi invece tutti con il naso all’ingiù, fissi sui nostri cellulari per il rischio radiazioni causate da pericolosissimi. Accanto agli scatti della spettacolare luna rossa che ieri ha riempito i cieli di tutto il mondo e milioni di obiettivi di macchine fotografiche, ad inondare gruppi e chat di WhatsApp prima e anche dopo l’eclissi è la nuova (dei. “Urgente. Stasera alle 00 : 30-03 : 30 assicurarsi di spegnere il, cellulare , tablet , ecc … e mettere lontano dal corpo. Televisione Singapore ha annunciato la notizia. Informi la vostra famiglia e gli amici. Stasera , 12:30-03:30 per il nostro pianeta sarà molto alto di radiazioni. Ipasserannoalla Terra. Quindi, per favore spegnere ilcellulare. Nonil ...