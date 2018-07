La sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni Lega | “Conquistiamo la Regione e diamo un

Lucia Borgonzoni - sottosegretaria alla Cultura - ha ammesso : 'Non leggo da tre anni' : Una dichiarazione rilasciata dalla leghista Lucia Borgonzoni, all'interno della trasmissione di Radio 1 Un giorno da pecora, sta facendo molto discutere in queste ultime ore, in virtù del suo ruolo nel nuovo Governo guidato dalla Lega [VIDEO]e dal Movimento 5 Stelle. Lucia Borgonzoni, quando i presentatori le hanno chiesto quale fosse l'ultimo libro ad aver letto, ha risposto così: leggo poco, passo il tempo a studiare sempre cose per lavoro. ...

Lucia Borgonzoni - la sottosegretaria alla Cultura ha ammesso : 'Non leggo da tre anni' : Una dichiarazione rilasciata dalla leghista Lucia Borgonzoni, all'interno della trasmissione di Radio 1 Un giorno da pecora, sta facendo molto discutere in queste ultime ore, in virtù del suo ruolo nel nuovo Governo guidato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. Lucia Borgonzoni, quando i presentatori le hanno chiesto quale fosse l'ultimo libro ad aver letto, ha risposto così: "leggo poco, passo il tempo a studiare sempre cose per lavoro. Non ...

Schiaffi alla leghista Borgonzoni : la sinti e la sottosegretaria si ritrovano in tribunale a Bologna : "Fuori!", urlò quel giorno la signora Maria Teresa Tomasini, una sinti che vive nel campo nomadi di via Erbosa. Per far capire meglio il concetto, diede uno schiaffo in faccia e un calcione alla ...