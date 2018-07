calcioweb.eu

: La #Sampdoria cala il tris al #Parma: i nuovi acquisti già in grande forma - CalcioWeb : La #Sampdoria cala il tris al #Parma: i nuovi acquisti già in grande forma - gpastorino67 : @Laura65949817 @sampdoria ??????.. Lo sai che noi Juventini a Cagliari non siamo ben visti? Ma nella mia zona non ca… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Si chiude con una vittoria – la terza in quattro partite – la fase di pre-campionato italiana della. Allo stadio “Briamasco” di Trento sono tre reti di ottima fattura firmate da Quagliarella, Jankto e Defrel a decidere il test contro il. Un’amichevole a tutti gli effetti – in campo, dietro le scrivanie e sugli spalti – che ha comunque fornito a Giampaolo risposte positive. La prima vera occasione capita al 18′, quando Caprari scambia con Capezzi e penetra in area crociata: Sepe e Iacoponi sventano la minaccia. Ilrisponde al 21′ ma la conclusione di Ceravolo sorvola e di molto la traversa. La sveglia in un primo tempo a ritmi bassi suona – bellissima – al minuto 26: Murru centra dalla corsia mancina e Quagliarella, al volo, incrocia all’angolino e supera Sepe. Gol da applausi per il capitano e la contesa si ravviva. Il Doria è avanti e poco dopo prova a ...