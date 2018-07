La nomina di Foa un grave vulnus democratico | appello alle opposizioni in Vigilanza

Rai - il Pd annuncia battaglia contro Foa : “Faremo di tutto per impedire la sua nomina a presidente” : Il giorno dopo l’annuncio del governo sulle nomine ai vertici della Rai, il Pd passa al contrattacco e annuncia battaglia per impedire la nomina di Foa come presidente....

Foa presidente Rai - il Pd insorge : «Ci opporremo in tutti i modi alla nomina» : Il Pd insorge contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Matteo Renzi, con un tweet polemico, ringrazia chi l'ha preceduto: 'Non hanno mai insultato il presidente della Repubblica. Non ...

Foa presidente Rai - il Pd insorge : 'Ci opporremo in tutti i modi alla nomina' : Il Pd insorge contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Matteo Renzi, con un tweet polemico, ringrazia chi l'ha preceduto: 'Non hanno mai insultato il presidente della Repubblica. Non ...

Foa presidente Rai - il Pd insorge : 'Ci opporremo in tutti i modi alla nomina' : Il Pd insorge contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Matteo Renzi, con un tweet polemico, ringrazia chi l'ha preceduto: 'Non hanno mai insultato il presidente della Repubblica. Non ...