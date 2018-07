La Luna rossa e Marte più vicino che mai | spettacolo nel cielo di Roma

Luna rossa - le foto più belle dell'eclissi che ha incantato il mondo : L’eclissi Lunare totale più lunga del XXI secolo ha tinto di rosso il nostro satellite, in concomitanza con il maggioreavvicinamento alla Terra del pianeta Marte degli ultimi 15 anni,in un affascinante spettacolo...

Eclissi totale - Luna rossa e Marte/ Video - timelapse nei cieli di Roma : e un aereo "insegue" il satellite : Eclissi totale di Luna, Video: milioni di persone stregate dallo spettacolo del nostro satellite, tra foto e dirette social. Le ultime notizie sul fenomeno e sull'incredibile seguito(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:31:00 GMT)

Luna rossa - fascino e mistero : dai babilonesi a oggi lo spettacolo dell'eclissi : Nel mondo antico i babilonesi furono i più accurati testimoni anche se durante il fenomeno suonavano il timpano sacro e cantavano perché in fretta avesse fine. I loro sacerdoti ci hanno lasciato ...

Luna rossa - fascino e mistero : dai babilonesi a oggi lo spettacolo dell’eclissi : Milioni di persone nel mondo ieri sera hanno ammirato la Luna: per vederne un’altra così si dovrà aspettare fino al 2123

Luna rossa - le foto dell'eclissi più lunga del secolo : Era dal 2015 che un'eclissi Lunare non era così ben visibile in Italia e in Europa, non nel resto del mondo. Tre anni fa era una SuperLuna, quella di questa notte è stata una MiniLuna ovvero la Luna all'apogeo cioè alla massina distanza dalla Terra, 406222 km da noi. Un'occasione imperdibile. «Come ...

Luna rossa - le foto dell’eclissi più lunga del secolo : Era dal 2015 che un’eclissi Lunare non era così ben visibile in Italia e in Europa, non nel resto del mondo. Tre anni fa era una SuperLuna, quella di questa notte è stata una MiniLuna ovvero la Luna all’apogeo cioè alla massina distanza dalla Terra, 406222 km da noi. Un’occasione imperdibile. «Come hanno sottolineato in molti», dice Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani, «sarà la più lunga del secolo, ma ha tanti altri ...

Eclissi 27 luglio 2018 - la Luna rossa incanta mezzo mondo : "Per un'ora siamo tornati bambini". La prossima visibile in Italia sarà all'inizio del 2019 Eclissi 27 luglio, la Luna rossa dei record

La 'Luna rossa' per l'eclissi conquista i cieli del mondo : tornerà nel 2123 : Roma - Quella fra venerdì e sabato è stata la 'notte in rosso' : in tutto il mondo, milioni di persone a testa in su a guardare uno spettacolo unico e rarissimo, fra l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo, lunga un'ora e 43 minuti , foto, e la 'grande opposizione' di ...

Eclissi totale - Luna rossa e Marte/ Video - milioni di persone stregate tra foto e dirette social : Eclissi totale di Luna, Video: milioni di persone stregate dallo spettacolo del nostro satellite, tra foto e dirette social. Le ultime notizie sul fenomeno e sull'incredibile seguito(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 04:55:00 GMT)

Eclissi - Luna rossa e Marte all'opposizione : milioni col naso all'insù : È stata la notte in rosso. milioni di persone a testa in su a guardare uno spettacolo unico e rarissimo, la più ricca di eventi astronomici da molti anni a questa parte, con...

Eclissi - Luna rossa e Marte all'opposizione : milioni col naso all'insù : È stata la notte in rosso. milioni di persone a testa in su a guardare uno spettacolo unico e rarissimo, la più ricca di eventi astronomici da molti anni a questa parte, con...

DIRETTA ECLISSI TOTALE - LA NOTTE DELLA Luna ROSSA/ Video streaming live : satellite verso l'uscita dall'ombra : ECLISSI LUNAre del 27 luglio: lo spettacolo DELLA LUNA ROSSA visibile ovunque in Italia. Gli orari e i luoghi prescelti per godere DELLA migliore visione possibile.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 23:14:00 GMT)

L’eclissi lunare dei record incanta il mondo - e c’è anche Marte con la sua maxi tempesta di sabbia : la Luna rossa - il Pianeta Rosso e le Stelle Cadenti - che meraviglia! [GALLERY] : 1/14 ...

Eclissi lunare più lunga del secolo - è una notte magica con la Luna rossa : ecco le FOTO mozzafiato dall’Italia e dal Mondo : 1/27 ...