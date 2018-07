La lotta per il diritto di sedersi

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 : la lotta per la pole position all'Hungaroring : Griglia di partenza Formula 1: è lotta per la pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Partire dalla 1fila sarà decisivo all'Hungaroring.

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 : la lotta per la pole position all’Hungaroring : Griglia di partenza Formula 1: è lotta per la pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Partire dalla prima fila sarà fondamentale domani all'Hungaroring. (Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:45:00 GMT)

Tour de France 2018 - cronometro Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette : la startlist e gli orari di partenza. Thomas in giallo - lotta per il podio : Sabato 28 luglio è in programma la cronometro individuale del Tour de France 2018. La ventesima tappa della Grande Boucle, l’ultima prima della consueta passerella sui Campi Elisi, definirà il podio della corsa più prestigiosa al mondo: in programma 31 chilometri da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette su un tracciato particolarmente impegnativo caratterizzato da strappi e saliscendi. Geraint Thomas ha ormai ipotecato la maglia gialla e dovrà ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 2018 : anche il due senza maschile vola in finale. Domani inizia la lotta per le medaglie : Terza giornata di gare dei Mondiali Under 23 di Canottaggio di Poznan (Polonia). anche oggi gli equipaggi azzurri hanno mostrato un’ottima forma e sale a quota sette il numero di finali raggiunte, in cui Domani i nostri portacolori si giocheranno le medaglie. Andiamo quindi a scoprire i risultati della giornata odierna. Partiamo dal due senza maschile di Raffaele Giulivo e Andrea Maestrale che vola in finale. La barca azzurra ha chiuso la ...

Operazione alla schiena. È lotta contro il tempo per rivedere Nibali in sella : Pau Una punturina. Una piccola punturina non di botulino, perché Vincenzo Nibali non si deve fare bello, ma deve tornare ad essere forte. Una punturina di un materiale che possa cementificare e ...

Pallotta : "L'operato del Bordeaux è ridicolo" : Il presidente della Roma, James Pallotta, dopo aver attaccato il Barcellona per il modo in cui si è comportato in occasione della trattativa di mercato per Malcom, 'le altre squadre sanno che non si ...

Roma - Pallotta bacchetta il Barcellona 'Scuse per Malcom Accetto se ci danno Messi' : Roma - Il comportamento del Barcellona nell'affare Malcom non è andato giù a James Pallotta e il presidente della Roma non fa nulla per nasconderl, anche se ricorre a una battuta per esternare il suo ...

Roma - Pallotta : "Scuse dal Barcellona per Malcom? Ci vendano Messi..." : Monchi, direttore sportivo della Roma, e il presidente James Pallotta. LaPresse Se Monchi, pur con toni duri, aveva scelto la via della diplomazia, almeno dialettica, "Vedremo se fare causa al ...

I medici legali sul caso di Carlotta Benusiglio : "Sul cadavere non ci sono segni di strangolamento e sospensione del corpo. È morta per asfissia" : Si torna al punto di partenza, almeno per quanto riguarda gli accertamenti medico legali, ossia all'ipotesi del suicidio nel 'giallo' della morte di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza Napoli, a Milano, la mattina del 31 maggio di due anni fa. Per gli esperti, che hanno depositato la nuova perizia nell'inchiesta che vede da qualche mese indagato il fidanzato per omicidio ...

“È morta così”. Carlotta Benusiglio - la giovane stilista : la perizia che cambia tutto : Svolta nella indagini per la morte di Carlotta Benusiglio, l’ex modella e stilista ritrovata impiccata con una sciarpa a un albero in piazza Napoli, a Milano, il 31 maggio 2016. Per gli esperti, che hanno depositato la nuova perizia nell’inchiesta che vede da qualche mese indagato il fidanzato per omicidio volontario, la donna, infatti, è morta «con grande probabilità» a causa di una «asfissia prodotta da impiccamento» e sul cadavere ...

Demi Lovato lotta con le droghe : in ospedale per sospetto abuso di eroina : La giovane artista Demi Lovato, famosa in Italia anche per la hit dello scorso novembre 'Echame la culpa' che la star canta insieme a Luis Fonsi (il cantante della celebre Despacito), è ricoverata in un ospedale di Los Angeles per una sospetta overdose di eroina. Secondo le indiscrezioni, la ragazza sarebbe sveglia e si starebbe, piano piano, riprendendo ma non avrebbe voluto dichiarare quale sostanza l'avrebbe portata a rendere necessario il ...

Carolyn Smith lotta contro il cancro - di nuovo in ospedale per l'operazione dopo la rottura del macchinario : «Tutto pronto! » : Carolyn Smith è davvero una guerriera. La giudice di Ballando con le Stelle avrebbe dovuto sottoporsi ieri a un intervento per combattere il cancro, ma il macchinario si sarebbe rotto. E...

Carolyn Smith lotta contro il cancro - di nuovo in ospedale per l'operazione : «Tutto pronto!» : Carolyn Smith è davvero una combattente. La giudice di Ballando con le Stelle avrebbe dovuto sottoporsi ieri a un intervento per combattere il cancro, ma il macchinario si sarebbe rotto. E...

Stilista impiccata a Milano - per i periti “Carlotta Benusiglio non è stata strangolata. È stato un suicidio” : La Stilista Carlotta Benusiglio è morta “con grande probabilità” a causa di una “asfissia prodotta da impiccamento” e sul cadavere riesumato non c’erano “lesioni” riconducibili ad un “eventuale strangolamento, parziale o totale, con successiva sospensione del corpo”. È quanto scritto dai medici legali nell’ultima perizia sulla morte di Carlotta Benusiglio, l’ex modella e Stilista ...