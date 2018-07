La Fiorentina fa “scudo” | rifiutata doppia offerta da 50 milioni di euro | le ultimissime

sportfair

: Uno come Malcom che strizza l'occhio a quattro società, ti dice sì, fai fare i comunicati e poi cambi idea, dopo 24… - HCE__ : Uno come Malcom che strizza l'occhio a quattro società, ti dice sì, fai fare i comunicati e poi cambi idea, dopo 24… - Loris10188073 : Nulla contro la Fiorentina.. Ma giusto così ?? Il Milan ha meritato sul campo di partecipare alla E.L...?? PS La vost… - robertorossidj : @Lauretta_Rn Se guardi il gioco, il Napoli avrebbe dovuto vincere lo scudo facile, invece come la Fiorentina é arrivata sotto -

(Di sabato 28 luglio 2018) Laha respinto proposte d’alto spessore nelle ultime ore di calciomercato, il club dimostra di non voler depauperare la rosapresa d’assalto, anzi, per l’esattezza i suoi gioielli sono finiti nelle mire di alcuni grandi clubpei. In primis Veretout, richiesto a gran voce dal Psg di Tuchel, alla ricerca di qualità in mediana dopo il ritiro di Thiago Motta. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, laha detto no ai 25diofferti dal club parigino. Ma non è tutto, è arrivata una maxida 22anche per Pezzella, giunta dal Borussia Dortmund. Anche in questo caso è arrivato il diniego di Corvino, che ha respinto circa 50diin poche ore. La proprietà dimostra di non volersi spogliare dei migliori elementi in rosa.L'articolo Lafa “scudo”:...