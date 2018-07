La | dura | vita dei pedoni in città

Motorsport Manager Mobile 3 offre gare Endurance e GT - il circuito di Monaco e altre novità : Motorsport Manager Mobile 3 è un gioco di corse Manageriale in cui potrete creare il vostro team ed entrare nel mondo delle corse prendendo tutte le decisioni più importanti. Questo terzo capitolo della serie offre 6 nuovi campionati, gare GT e Endurance con 3 piloti per ogni auto e corse a tempo, il circuito di Monaco, votazioni per cambiare le regole, nuove impostazioni di difficoltà, un sistema di recupero dell’energia, le modalità turbo e ...

Una vita e Il segreto su Canale 5 : da oggi occhio agli orari e alla durata : Su Canale 5, terminati i Mondiali di calcio, da oggi (16 luglio) ci sono delle novità riguardo la programmazione delle soap pomeridiane. Il segreto alle 18,45 da oggi (16 luglio) Iniziamo da Il segreto: anche quest’anno, la telenovela ambientata a Puente Viejo lascia temporaneamente il pomeriggio e per il periodo estivo si trasferisce alle 18,45 (sette giorni su sette, quindi anche la domenica). Da sempre, la scelta di trasferire Donna ...

Il mondo della ricerca allunga la vita di frutta e verdura : Imballaggi di cartone smart che allungano la vita a frutta e verdura. Un macchinario che li purifica imitando il processo di fotosintesi. E poi ancora condimenti e salse create utilizzando solamente gli avanzi di prodotto freschi. Sono i risultati di alcune start up scoperte dal Future Food Institute, impegnate nella lotta contro gli sprechi alimentari. L’Istituto, fondato nel 2014 a Bologna con sede anche a San Francisco, fa della food ...

Anticipazioni Una Vita : Elvira viene rapita dal padre durante il matrimonio con Simon : Le Anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda nel mese di agosto su Canale 5, svelano che Simon chiederà la mano di Elvira dopo essere stata liberata dal convento. Intanto Arturo Valverde deciderà di vendicarsi del maggiordomo in quanto aveva portato alla luce il suo losco segreto. Infine il colonnello assolderà due criminali per far rapire la figlia nel giorno del suo matrimonio, destando la preoccupazione del promesso ...

Ex Ministro esteri Germania invita l'Europa a rispondere duramente a Trump - : L'ex Ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel ha chiesto una "risposta europea tenace e, soprattutto, unificata" alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare le spese ...

Ricerca - precariato e poche tutele : la dura vita delle mamme in camice : Giusi, 38 anni e due figlie. Professione: Ricercatrice. Per amore del laboratorio ha lasciato la sua Messina dopo la laurea in Farmacia nel 2004. Oggi lavora all’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano e si è guadagnata un assegno di tipo A all’università degli Studi del capoluogo lombardo. Di recente ha vinto il Bando giovani Ricercatori della Fondazione Cariplo. Le regole per presentare domanda prevedono che i candidati ...

Thailandia - morto Navy Seal durante i soccorsi nella grotta. Fifa invita i ragazzi alla finale del Mondiale : "La Fifa ha il piacere di avere i ragazzi come nostri ospiti alla finale della Coppa del mondo", riporta la lettera pubblicata sulla pagina Facebook della Federcalcio di Bangkok. La partita è ...

Vita nello spazio : rifiuti e missioni di lunga durata - la NASA a caccia di progetti innovativi : Ottimizzare le risorse, ridurre il quantitativo dei rifiuti, riutilizzare i materiali e riciclare elementi preziosi quali acqua ed aria: sono alcuni degli imperativi che regolano la quotidianità a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Infatti, le missioni di rifornimento verso la casa cosmica portano in orbita circa 12 tonnellate di materiale ogni anno e da esso derivano ovviamente i rifiuti, che vengono smaltiti quando i cargo tornano ...

Leucemia linfoblastica acuta : l’eccessiva igiene durante il primo anno di vita potrebbe contribuire allo sviluppo di uno dei tumori infantili più comuni : In uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Reviews Cancer, Mel Greaves, ricercatore britannico dell’Institute of Cancer Research di Londra, ha presentato le prove che sostengono una causalità multifattoriale della Leucemia linfoblastica acuta (LLA), uno dei tumori più frequenti in età pediatrica. Tenere i bambini protetti in case ultra-pulite e lontani da altri bambini potrebbe contribuire alla LLA. Nel suo studio, Greaves è ...

AMAZON PRIME DAY/ Il 16 luglio partono le offerte : le novità sulla durata : Si avvicina l’AMAZON PRIME Day, che si svolgerà il 16 luglio. Le offerte dureranno 36 ore, una novità rispetto al passato, quando invece la promozione era di 30 ore(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:23:00 GMT)

Il limite della durata massima della vita umana : non è stato ancora raggiunto - : L'uomo più longevo del mondo, deceduto nel 1997, all'età di 122 anni, era stato oggetto di numerosi studi e articoli pubblicati in passato, mentre a distanza di un ventennio nessun altro essere umano ...

Se c’è un limite alla durata massima della vita umana - non lo abbiamo ancora raggiunto : L’aspettativa di vita della specie umana continua stabilmente ad aumentare da decenni. E non a caso, la scienza ha iniziato a chiedersi se la longevità umana sia destinata ad allungarsi indefinitamente, o se invece, prima o poi, ci troveremo piuttosto a sbattere contro un qualche limite biologico che impone una durata massima alla nostra esistenza. Risposte definitive, per ora, non ce ne sono. Ma gli studi continuano, e un nuovo importante ...

Antonietta Corinto - l'ultimo post della neomamma suicida : «La vita ti mette a dura prova» : Antonietta Corinto aveva 26 anni e negli ultimi tempi mostrava segni di depressione. È lei la giovane mamma che si è lanciata dal sesto piano dell'ospedale Ruggi di...

'La vita ti mette a dura prova'. L'ultimo post di Antonietta - 26 anni - suicida in ospedale dopo aver allattato il figlio : Una giovane mamma di 26 anni, Antonietta C. , si è uccisa dopo aver allattato il figlio. È accaduto all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Da quanto si apprende, la donna si ...