La comunità internazionale sostiene il modello economico cinese

Migranti - l’appello di papa Francesco : “Dolore per le tragedie nel Mediterraneo. comunità internazionale agisca” : Nuovo pressante appello del papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei Migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di Migranti nelle acque del Mediterraneo”. papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurando il suo “ricordo e la preghiera per ...

Migranti : monito del Papa alla comunità internazionale "Rispetto per la dignità di tutti" : monito del Papa sull'immigrazione. "Cari fratelli e sorelle - ha detto Bergoglio dopo l'Angelus in Piazza San Pietro - sono giunte in queste ultime settimane drammatiche notizie di naufragi di barconi carichi di Migranti nel Mediterraneo. Esprimo il mio dolore per queste tragedie ed assicuro la mia preghiera. Rivolgo un accorato appello alla Comunità internazionale perchè agisca con decisione e ...