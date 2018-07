La Compagnia di San Paolo sbanda

Per Marco Bocci e Alessandro Roja reunion di Romanzo Criminale sul set della fiction La Compagnia del cigno (foto) : Marco Bocci e Alessandro Roja si sono ritrovati sullo stesso set a dieci anni dal primo incontro su quello di Romanzo Criminale - La Serie e non potevano non ricordare i trascorsi nella saga nata dal best seller di Giancarlo De Cataldo. I due attori sono impegnati nelle riprese de La compagnia del cigno , la nuova fiction ideata da Ivan Cotroneo e prodotta da Indigo Film per Rai1, attesa nella prossima stagione televisiva nel palinsesto della ...

Intervista. Mario dell'Acqua - CEO di Aerolineas Argentinas spiega come ha risanato la Compagnia di bandiera : Alitalia, come Aerolineas , è stata privatizzata due volte. La privatizzazione ha portato per entrambe alla riduzione del personale, delle rotte e della flotta. Nonostante le cure per diminuire i costi,...

Raz & The Tribe : saltato il programma su Italia1 - Degan ’sopravvive’ su Sky Atlantic. Berrà sangue di capra in Compagnia di Asia Argento : Raz & The Tribe Raz Degan torna in tv e va alla scoperta di lontane tribù in via d’estinzione. Tra riti iniziatici violenti o insoliti, abitudini sconosciute e stili di vita inconsueti per l’uomo occidentale, a partire da stasera in seconda serata l’attore debutterà su Sky Atlantic con Raz & the Tribe, una docuserie in quattro episodi (l’ultimo riassume le prime tre) in cui l’ex vincitore de L’Isola ...