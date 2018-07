La Cgil nelle campagne per avvicinare e informare i lavoratori irregolari

Saluzzo - Miretti - FI - : "La Cgil nelle campagne distribuisce cappellini e bottigliette d'acqua ai braccianti per sottoscrivere tessere" : La Cgil gira nelle campagne distribuendo ai braccianti cappellini e bottigliette d'acqua , con l'intento di sottoscrivere tessere sindacali tra i braccianti della frutta ". A sostenerlo, in sede di ...

ILVA e Bonifiche. Peluso - Cgil - : "Ci attardiamo nelle questioni di principio ma ci allontaniamo dalla soluzione dei problemi' : Quel tempo sospeso che riguarda l'ILVA, riguarda inevitabilmente non solo gli operai, ma anche tutta una economia e una città, che da tempo attende che si faccia chiarezza e si agisca in nome dell'interesse collettivo. Vale per il principio sacrosanto di difesa di ogni singolo posto di lavoro, e vale, ci ...