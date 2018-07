it.euronews

: #Calcio - Klopp: Ramos brutale e spietato su Salah Tecnico Liverpool su finale Champions:'Doveva essere sanzionato' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Klopp: Ramos brutale e spietato su Salah Tecnico Liverpool su finale Champions:'Doveva essere sanzionato' - contribuenti : Klopp: Ramos brutale e spietato su Salah -

(Di sabato 28 luglio 2018) Non è normale il suo modo di giocare, è come se il mondo accettasse che si usino le armi per vincere".ritiene chedebba essere sanzionato, ma non pensa di essere ossessionato dal ricordo ...