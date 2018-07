Klopp attacca Ramos | Brutale e spietato su Salah

raisport.rai

: RT @ilmessaggeroit: Liverpool, Klopp attacca Ramos: «Fallo su Salah spietato e brutale» - achene_paolo : RT @ilmessaggeroit: Liverpool, Klopp attacca Ramos: «Fallo su Salah spietato e brutale» - iC14ud9O : RT @FOXSportsIT: Klopp risponde a Mourinho e attacca @SergioRamos: 'A Kiev è sembrato un lottatore di wrestling'. - zazoomblog : Liverpool Klopp attacca Ramos: Fallo su Salah spietato e brutale - #Liverpool #Klopp #attacca #Ramos: -

(Di sabato 28 luglio 2018) Non è normale il suo modo di giocare, è come se il mondo accettasse che si usino le armi per vincere'.ritiene chedebba essere sanzionato, ma non pensa di essere ossessionato dal ricordo ...