Juventus | torna Cristiano Ronaldo Domani il poster in regalo con la Gazzetta

Bonucci torna alla Juventus : è fatta/ Ultime notizie : Higuain contattato da Leonardo - si tratta anche Caldara : Bonucci torna alla Juventus: è fatta. Ultime notizie: Higuain contattato da Leonardo, si tratta anche il cartellino del gioiello della difesa, Caldara(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:42:00 GMT)

“BONUCCI VUOLE TORNARE ALLA Juventus”/ Ultime notizie Milan : Leonardo conferma - Marotta “siamo al completo” : Bonucci ALLA Juventus-Higuain al Milan, Ultime notizie: intreccio di mercato tra la società bianconera e quella rossonera. Coinvolti anche Caldara, Benatia e Pjaca.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Allegri vuole Bonaventura : Higuain torna in pole per il Milan e le ultime su Bonucci - Caldara e Benatia : 1/6 Bonaventura (LaPresse/Spada) ...

Bonucci torna alla Juventus - tutto vero. Clamoroso al Milan : chi chiedono in cambio - non è Higuain - : Non c'è solo Gonzalo Higuain tra le contropartite tecniche richieste dal Milan: il bomber argentino ha ingaggio e conguaglio pesantissimi, fatto che metterebbe a rischio la politica di abbattimento ...

Calciomercato Milan – Bonucci vuole tornare alla Juventus - il via libera lo dà… Higuain : il ‘Pipita’ sempre più vicino ai rossoneri : Il capitano del Milan ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, nel caso in cui i rossoneri prendessero Higuain allora l’affare potrebbe andare in porto Un anno di distanza ed ecco che la nostalgia riaffiora, Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ha detto a chiare lettere sia alla società che a Gennaro Gattuso, il quale non l’ha nascosto nel corso della prima conferenza stampa americana. AFP PHOTO / MARCO ...

Bonucci torna alla Juventus? / Ultime notizie : addio Milan - Higuain potrebbe accelerare l'operazione : Bonucci torna alla Juventus? Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno: possibile scambio con Gonzalo Higuain. Operazione maturata nelle Ultime ore: attesi sviluppi. La Juventus sarebbe la destinazione gradita di Leonardo Bonucci. L’allenatore del Milan, Rino Gattuso, ha confermato l’intenzione del difensore di lasciare la squadra rossonera. “Quando un giocatore esprime un suo desiderio, è giusto affrontare in modo serio e ragionato ...

Bonucci torna alla Juventus? Contatti tra procuratore e bianconeri : Il calciomercato, si sa, può presentare novità davvero grandi e impensabili. Basti pensare al grande colpo della Juventus che, pochi giorni fa, ha portato a casa Cristiano Ronaldo. Ora c'è un'altra ...

Bonucci torna alla Juventus?/ Ultime notizie : addio Milan - voleva lasciare già a gennaio! : Bonucci torna alla Juventus? Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno: possibile scambio con Gonzalo Higuain. Operazione maturata nelle Ultime ore: attesi sviluppi(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:07:00 GMT)

Bonucci torna alla Juventus?/ Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno : scambio con Higuain : Bonucci torna alla Juventus? Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno: possibile scambio con Gonzalo Higuain. Operazione maturata nelle ultime ore: attesi sviluppi(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 08:13:00 GMT)

Calciomercato Milan – Bonucci torna alla Juventus? La clamorosa indiscrezione che segna l’addio di Fassone e Mirabelli : clamorosa indiscrezione sul Calciomercato del Milan: Bonucci potrebbe tornare alla Juventus. Scelta alla quale Fassone e Mirabelli si sarebbero opposti e che ha portato alla rottura con Elliott Quella appena trascorsa è stata una notte caldissima per il Calciomercato del Milan. Nelle ultime ore ha preso piede un’ipotesi clamorosa: Leonardo Bonucci potrebbe fare ritorno alla Juventus. Il capitano del Milan, dopo una sola stagione, ...

Clamoroso : Bonucci può tornare alla Juventus : Leonardo Bonucci può tornare alla Juventus. Un’ipotesi clamorosa dopo il burrascoso addio della scorsa estate quando il difensore scelse il Milan «per spostare gli equilibri». ...

Clamoroso - Bonucci torna alla Juventus? Ecco i retroscena : Bonucci potrebbe tornare di nuovo alla Juventus. L’indiscrezione piomba in maniera assordante all’interno di un calciomercato italiano che in questa sessione non si sta affatto risparmiando. Il giocatore sta spingendo fortemente per poter di nuovo approdare in bianconero e il Milan dal canto suo non considera intoccabile il centrale della Nazionale italiana. Ci sono stati contatti diretti e pare abbastanza concreti tra il procuratore ...

Juventus - la nuova bomba di calciomercato : Bonucci potrebbe tornare in bianconero : A volte ritornano, anche in maniera clamorosa [VIDEO]. A lanciare la bomba è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia che, nel corso di Sportitaliamercato ha parlato del possibile ritorno alla Juventus di Leonardo Bonucci. Sarebbe davvero incredibile che, dopo un anno dal suo addio polemico da Torino e l'approdo a Milano, sponda Milan, l'attuale capitano rossonero possa rientrare alla societa' che lo ha consacrato ...

'Effetto CR7 : Pogba vuole tornare alla Juventus' : MADRID - Effetto Ronaldo : Paul Pogba vuole tornare alla Juve . Titola così in apertura 'Marca', che parla del desiderio del centrocampista francese 'dopo due anni tristi al Manchester United' di far ...