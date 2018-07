Juventus | nuovo incontro con il Milan | Bonucci è più vicino

Milan - Bonucci verso la Juventus : nuovo vertice con l'agente di Caldara : Sono i giorni, le ore, del probabile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Mattia Caldara pronto eventualmente a fare il percorso inverso. Oggi, a Milano, c'è stato un altro vertice tra il ds ...

Calciomercato Juventus - continui colloqui con la Lazio : si tenta un nuovo colpo : Calciomercato Juventus – Nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe Marotta e Claudio Lotito, oggi, invece, nel ritiro della Lazio, dovrebbe esserci un incontro tra l’allenatore Simone Inzaghi e il direttore sportivo Igli Tare. Appuntamenti diversi, ma il tema è unico: si parlerà della posizione di Sergej Milinkovic-Savic, gioiello biancoceleste su cui la Juventus fa sempre più pressione. Tutto sarebbe subordinato alla ...

Juventus - ecco il nuovo pullman : design zebrato voluto da Lapo Elkann : La Juventus inaugura la stagione con un pullman nuovo di zecca: spiccano i colori bianconeri L'articolo Juventus, ecco il nuovo pullman: design zebrato voluto da Lapo Elkann è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo Dybala pronto per la Juventus e per Cristiano Ronaldo : TORINO - Paulo Dybala sta per tornare. Un Nuovo Dybala. Con i capelli di platino. Con una nuova fidanzata, Oriana Sabatini . Con un Nuovo compagno di squadra: Cristiano Ronaldo , peraltro anche Nuovo ...

Juventus - Evra pazzo e tenore : rivista Bocelli per CR7 e sforna un nuovo consiglio. IL VIDEO : Il VIDEO "Con te vincerò / Juventini ce l'avete voi / il giocatore più forte del mondo / E si chiama Cristiano Ronaldo". Una "perfetta" esibizione quella di Evra, rimanendo , per poco, nella metrica ...

Emily Ratajkowski tradisce la Juventus - nuovo amore in Serie A per la bellissima modella [FOTO] : Emily Ratajkowski è una delle donne più osannate del mondo, la modella statunitense tradisce la sua fede juventina ed indossa un’altra maglia della Serie A Emily Ratajkowski che si era da sempre professata una tifosa della Juventus, tradisce la sua squadra italiana del cuore con la Roma. La bellissima modella tra le sue Storie Instagram si è immortalata con indosso la maglia giallorossa che riportava il suo nome. Altro che Cristiano ...

Dalla Spagna : "Zidane nuovo dirigente della Juventus”/ La smentita del club bianconero : Dalla Spagna: “Zidane nuovo dirigente della Juventus”. Il ritorno a Torino il prossimo mese di ottobre: affiancherà il direttore sportivo Fabio Paratici(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:52:00 GMT)

Clamoroso dalla Spagna : 'Zidane sarà un nuovo dirigente della Juventus' : ROMA - Un'altra notizia clamorosa sempre in ottica Real-Juve, ma stavolta non si tratta di Cristiano Ronaldo . Secondo quanto raccolto in esclusiva dallo spagnolo 'Libertad Digital', Zinedine Zidane ...

Cristiano Ronaldo - finalmente - con la maglia della Juventus : il nuovo trailer di FIFA 19 : Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus non ha sorpreso solo in Italia, ma anche in tutto il mondo. Tanto che pure alla EA Sports, la società di videogiochi che produce la popolarissima serie FIFA, è dovuta correre ai ripari : nella giornata di ieri, in concomitanza con la presentazione di ...

Juventus - Cuadrado alla ricerca di un nuovo numero e in suo soccorso arriva Dybala : I tifosi della Juve stanno vivendo ore di attesa prima di poter finalmente accogliere e abbraccia Cristiano Ronaldo. CR7 è atteso domani a Torino e i sostenitori bianconeri si stanno già organizzando per accorrerlo prima all'aeroporto di Torino Caselle e poi al JMedical dove il portoghese si sottoporrà alle visite mediche. Il programma del primo giorno da giocatore della Juventus di Cristiano Ronaldo sarà piuttosto fitto visto che dopo i ...

Juventus - Cuadrado cede la 7 a Cristiano Ronaldo e lancia un referendum per il nuovo numero di maglia : Perso il 7, ceduto - ubi maior - a Cristiano Ronaldo, il colombiano Cuadrado lancia un referendum per il suo numero di maglia. 'E ora che numero scelgo?', scrive sui profili social. Dopo aver citato ...