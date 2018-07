Juventus | ecco chi ha chiesto il Parma

Juventus-Milan - ecco l’esito dell’ultimo incontro : Nuovo incontro nelle ultime tra Juventus e Milan per concludere la maxi-operazione di calciomercato. Si lavora la ritorno in bianconero del difensore Leonardo Bonucci ma la trattativa è bloccata sulla contropartita da girare al Milan, la Juventus ha ribadito la volontà di non voler lasciare partire Caldara, si è deciso di sacrificare Rugani, destinazione Chelsea. La dirigenza bianconera ha nuovamente proposto Benatia, i rossonero per il ...

Juventus-Bonucci - i tifosi non devono (e non possono) ostacolare il ritorno : ecco perchè è un affare per i bianconeri : La Juventus è stata protagonista della finestra di calciomercato, in particolar modo la dirigenza ha chiuso trattative molto importanti tra tutte quelle di Cancelo, Emre Can e soprattutto Cristiano Ronaldo. Il mercato dei bianconeri non è ancora finito, in particolar modo continuano i colloqui con il Milan per chiudere una maxi-operazione, interessante per entrambi i club. La Juventus ha bisogno di un centrale di esperienza e qualità per ...

Juventus-Milan - le prime due certezze sulla maxi-operazione : ecco cosa manca per la definitiva fumata bianca [DETTAGLI] : 1/6 Spada/LaPresse ...

Juventus-VR46 è rottura : Valentino Rossi trarrà benefici dall’affare Cristiano Ronaldo? Ecco la verità : La Juventus ha interrotto i suoi rapporti commerciali con il marchio VR46 di Valentino Rossi, Ecco i misteriosi movimenti del club bianconero Nel 2015 la Juventus aveva stretto un’importante partnership con il marchio VR46. Il brand di merchandising di Valentino Rossi e la squadra bianconera avevano firmato un contratto in cui la VR46 s’impegnava a fornire al club ‘abbigliamento per il tempo libero’ rivendibile ...

Scambio sull’asse Milan-Juventus - Marotta allo scoperto : “ecco cosa sta accadendo” : Milan e Juventus alle prese con l’affare Bonucci che potrebbe coinvolgere molti altri calciatori come rivelato da Beppe Marotta Milan e Juventus stanno lavorando ad una maxi operazione tra le parti, che potrebbe coinvolgere diversi calciatori delle due rose. L’amministratore delegato del club bianconero, intercettato ieri dalla Gazzetta dello sport, ha rivelato alcuni particolari dell’affare che sta accendendo questa ...

Juventus-Milan - maxi intreccio : ecco tutti i calciatori che possono cambiare maglia - asse di mercato incredibile [NOMI e DETTAGLI] : 1/5 Spada/LaPresse ...

Juventus - ecco cosa chiede il club a Bonucci per “accettare” il suo ritorno : Juventus-Bonucci, affare sempre più caldo che potrebbe coinvolgere diversi calciatori bianconeri che finirebbero al Milan L’affare Juventus-Bonucci sta tenendo banco in queste calde ore di calciomercato. Il difensore del Milan potrebbe tornare in bianconero dopo un solo anno, ma ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare nella trattativa. Va ricostruito anche il rapporto di Bonucci con club, tifosi e tecnico bianconero e per farlo ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic-Savic resta un obiettivo : ecco la 'quota' del suo passaggio in bianconero : I bookmakers quotano il passaggio di Milinkovic-Savic alla Juventus, ritenuto più probabile rispetto al trasferimento al Psg o al Manchester City nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Fifa 19 cambia : ecco come : Non solo un calciatore, CR7, ma una vera e propria azienza capace di muovere folle e denari in qualsiasi posto del mondo. Il portoghese è forse l'unico a stravolgere anche la storia dei videogames.

Clamoroso - Bonucci torna alla Juventus? Ecco i retroscena : Bonucci potrebbe tornare di nuovo alla Juventus. L’indiscrezione piomba in maniera assordante all’interno di un calciomercato italiano che in questa sessione non si sta affatto risparmiando. Il giocatore sta spingendo fortemente per poter di nuovo approdare in bianconero e il Milan dal canto suo non considera intoccabile il centrale della Nazionale italiana. Ci sono stati contatti diretti e pare abbastanza concreti tra il procuratore ...

Juventus - ecco il nuovo pullman : design zebrato voluto da Lapo Elkann : La Juventus inaugura la stagione con un pullman nuovo di zecca: spiccano i colori bianconeri L'articolo Juventus, ecco il nuovo pullman: design zebrato voluto da Lapo Elkann è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : ecco la decisione di Pogba : Sono ore calde per il Calciomercato della Juventus, dopo il colpaccio Cristiano Ronaldo in arrivo altre trattative in entrata ed uscita. Nel frattempo nuova bomba dalla Spagna, Pogba avrebbe deciso di tornare in bianconero, dopo “due anni tristi al Manchester United” l’intenzione è trasferirsi nuovamente in Italia. “L’operazione non e’ semplice – sottolinea Marca – pero’ la Juventus e’ il club in cui Pogba ha mostrato il suo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco come/ Borsa - cessioni e ricavi : la strategia per rifinanziare l'acquisto : Cristiano Ronaldo alla Juventus: ecco come. Borsa, cessioni e ricavi: la strategia del club bianconero per rifinanziare l'acquisto di CR7, un affare tecnico ed economico(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:27:00 GMT)