Juventus | ci vuole ‘Clemenza’ | prodezza contro il Benfica e vittoria ai calci di rigori ...

Rugani - parla l'agente : 'Il Chelsea pressa ma la Juventus non vuole cederlo' : TORINO - ' Daniele? Io posso dire la verità. Sarri stima molto il calciatore, il Chelsea appoggia l'investimento che gli chiede il tecnico e ha fatto un'offerta abbastanza importante, la Juventus ne è ...

Serie A - scontro sui tappetini virtuali : la Juventus vuole la vendita individuale : Nel giorno della scelta di Tim e Trenitalia come sponsor di Serie A e Coppa Italia, a tenere banco sono i tappetini.

"BONUCCI VUOLE TORNARE ALLA Juventus"/ Ultime notizie Milan : Leonardo conferma - Marotta "siamo al completo" : Bonucci ALLA Juventus-Higuain al Milan, Ultime notizie: intreccio di mercato tra la società bianconera e quella rossonera. Coinvolti anche Caldara, Benatia e Pjaca.

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Allegri vuole Bonaventura : Higuain torna in pole per il Milan e le ultime su Bonucci - Caldara e Benatia : 1/6 Bonaventura (LaPresse/Spada) ...

Calciomercato Milan – Bonucci vuole tornare alla Juventus - il via libera lo dà… Higuain : il ‘Pipita’ sempre più vicino ai rossoneri : Il capitano del Milan ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, nel caso in cui i rossoneri prendessero Higuain allora l’affare potrebbe andare in porto Un anno di distanza ed ecco che la nostalgia riaffiora, Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ha detto a chiare lettere sia alla società che a Gennaro Gattuso, il quale non l’ha nascosto nel corso della prima conferenza stampa americana. AFP PHOTO / MARCO ...

Calciomercato - dalla Spagna : "Pogba rivuole la Juventus" : Marca rivela il forte desiderio del centrocampista francese di vestire nuovamente il bianconero, spinto dall'approdo a Torino di Cristiano Ronaldo

'Effetto CR7 : Pogba vuole tornare alla Juventus' : MADRID - Effetto Ronaldo : Paul Pogba vuole tornare alla Juve . Titola così in apertura 'Marca', che parla del desiderio del centrocampista francese 'dopo due anni tristi al Manchester United' di far ...

Juventus - Sarri vuole Pjanic : primi contatti con il Chelsea : Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus in casa di un'offerta folle da parte del Chelsea. Sarri ha ammesso di aver chiesto qualche colpo a centrocampo per innalzare la qualità della rosa, e in giro...

Fiorentina furiosa - il caso Pjaca e la Juventus che vuole fare la “furba” : La Fiorentina non accetta alcuni paletti messi dalla Juventus in merito alla trattativa per Marko Pjaca, calciatore che interessa alla viola La Fiorentina continua a trattare Pjaca, un affare con la Juventus molto complicato. L’accordo tra il club ed il calciatore c’è da tempo, dato che il croato ha chiesto di avere un ampio minutaggio, richiesta che la Fiorentina può assecondare e la Juventus no. Resta però da trovare ...

Juventus - Marchisio vuole restare 'Con Ronaldo è ancora più bello : ... allungando così la lista di campioni con cui è sceso in campo: di sicuro lunedì sarà al campo d'allenamento quando CR7 atterrerà nel mondo Juventus , quando dopo le visite mediche e prima della ...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie - Lopetegui fa un ultimo tentativo : CR7 vuole solo la Signora : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa. Un ultimo disperato tentativo quanto fatto dal tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, per provare a convincere CRISTIANO RONALDO a rimanere in Castiglia. Stando a quanto riferito da El Chiringuito Tv, l’allenatore delle Merengues avrebbe chiamato il capitano della ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Evra toglie tutti i dubbi : “CR7 vada lì se vuole vincere fino al 2050” : Nel corso di una diretta Facebook con i suoi fans, Patrice Evra ha parlato della possibilità che Cristiano Ronaldo si trasferisca alla Juventus L’ambiente Juventus lo conosce benissimo, per questo motivo Patrice Evra non poteva non raccomandarlo a Cristiano Ronaldo. Il portoghese è vicino a trasferirsi a Torino, sono ore caldissime sull’asse Torino-Madrid, con i dirigenti bianconeri che attendono l’ok di Mendes per ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 9 luglio : Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus - Inter-Rafinha si riapre : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 8 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 9 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...