Juventus-Benfica | Allegri commenta la prestazione dei suoi | “bene Cancelo ed Alex Sandro

La Juventus batte il Benfica - ma la vera sorpresa è il gol di Luca Clemenza : il VIDEO del capolavoro del trequartista : La Juventus batte il Benfica 4-2 dopo i rigori negli Usa, ma a conquistare il pubblico americano è lo splendido gol di Luca Clemenza Prima un gol del Benfica, poi la rete della Juventus all’incrocio dei pali che ha stregato anche gli americani e che porta la firma di Luca Clemenza. Il 21enne trequartista juventino si mette in mostra nella tournèe della squadra di Allegri negli Usa con un gol capolavoro. La partita, poi decisa ai ...

ICC : Juventus-Benfica 5-3 dopo i rigori - Allegri si gode la perla di Clemenza : Lusitani in vantaggio con una punizione di Grimaldo al 65', il baby bianconero pareggia all'84' con un bellissimo gol

Juventus - ci vuole ‘Clemenza’ : prodezza contro il Benfica e vittoria ai calci di rigori [FOTO e VIDEO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

ICC - Clemenza che gol! Benfica ko - la Juventus vince ai rigori : TORINO - Esperimenti, benzina sulle gambe e opportunità per i giovani. Il tutto in attesa di Cristiano Ronaldo che, anche se dall'altra parte del mondo, è sempre più vicino a iniziare la propria storia in bianconero. La Juventus si ripete nella International Champions Cup battendo anche il Benfica ai calci di rigore dopo gli splendidi gol nei ...

Juventus-Benfica 5-3 d.c.r - ICC 2018 : pagelle e tabellino : Juventus-Benfica, ICC 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e streaming.

Ferreyra esce in barella - Juventus Benfica : attimi di paura in ICC : Per fortuna il calciatore è sembrato cosciente anche se è stato costretto ad andare via in barella con Sky Sport che ha sottolineato come sarà portato in ospedale in ambulanza per ulteriori controlli.

Juventus-Milan - l’indizio di mercato arriva dalla gara contro il Benfica : Situazione caldissima per quanto riguarda il calciomercato, continuano i colloqui tra Juventus e Milan con l’obiettivo di portare a segno la maxi operazione. Come vi abbiamo svelato in anteprima su CalcioWeb i bianconeri continuano a fare muro per la cessione di Caldara, per concludere l’accordo i rossoneri dovranno accontentarsi di Benatia. Nel frattempo importante indicazione che arriva direttamente dall’amichevole della Juventus contro il ...

