Juventus | Allegri | “vedo troppa eccitazione”

Juventus - Allegri : "Ronaldo deve essere la normalità. Vedo troppa eccitazione" : Il tecnico bianconero parla alla vigilia della seconda sfida di International Champions Cup con il Benfica: "Stiamo lavorando bene. Cancelo? Può diventare uno dei migliori terzini del mondo"

Juventus - Cancelo : 'Allegri mi ha fatto sentire a mio agio' : ' Mi piace giocare l'International Champions Cup perche' ci si puo' confrontare con le migliori squadre del mondo e affrontarle durante l'estate ci permette di prepararci al meglio fisicamente e ...

Juventus - 2-0 al Bayern. Allegri : 'Bravi tutti - anche i giovanissimi. Felice per Favilli - ma andrà al Genoa' : 2-0 al Bayern Monaco: comincia al meglio la stagione della Juventus. Il successo nella prima amichevole di International Champions Cup può far sorridere Massimiliano Allegri, Felice anche per la ...

Juventus – Il futuro di Favilli è già segnato - Allegri lo svela in conferenza : “andrà in un club di A” : L’allenatore della Juventus ha commentato in conferenza stampa la prestazione fornita contro il Bayern, soffermandosi sul futuro di Favilli Cristiano Ronaldo non è ancora in campo ma la Juventus già gira a mille grazie alle magie del giovane Favilli. Il baby attaccante bianconero con una doppietta ha steso il Bayern Monaco nella gara di esordio della Juve nella International Champions Cup a Philadelphia. Le due reti di Favilli sono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Allegri vuole Bonaventura : Higuain torna in pole per il Milan e le ultime su Bonucci - Caldara e Benatia : 1/6 Bonaventura (LaPresse/Spada) ...

BONUCCI è DA considerarsi GIà della JUVE- Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, non ha dubbi: Leonardo Bonucci è già un giocatore della Juventus. Sul proprio account twitter, il noto giornalista ha riassunto tutti i passaggi del ritorno in bianconero dell'attuale difensore del Milan. Scuse e Chiarimento con Allegri già avvenuto telefonicamente.

Formazione Juventus 2018-2019 : Cristiano Ronaldo fa dire addio ad alcune idee di Allegri : Formazione Juventus 2018-2019: un orizzonte che stuzzica la fantasia dei tifosi bianconeri. L'idea di vederci Cristiano Ronaldo dentro fa quasi vivere i sostenitori della Vecchia Signora in un sogno, il quale presto sara' realta'. Il giocatore più forte del mondo sara' a disposizione di Massimiliano Allegri che dovra' ridisegnare la squadra con la consapevolezza di dover mettere il più possibile a proprio agio uno dei pochi giocatori che sposta ...

Convocati Juventus - le scelte di Allegri per la tournée negli Stati Uniti : non c’è Cristiano Ronaldo : Convocati Juventus – Dopo l’allenamento con amichevole in famiglia di questa mattina in Continassa (70′ di gioco e risultato finale di 2-0 con reti di Pietro Beruatto e Mattia Caldara), Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 27 della Juventus che partiranno domani mattina in direzione Stati Uniti per lo Juventus Summer Tour 2018 powered by Jeep, che vedrà i bianconeri impegnati nella International Champions Cup ...