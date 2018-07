Juventus | Allegri | “CR7 valore aggiunto Con Bonucci ottimo rapporto”

Juventus - Allegri : “vedo troppa eccitazione” : “Abbiamo lavorato bene qui negli Stati Uniti, mi è piaciuta soprattutto la fase difensiva. Domani sarà un test di buon livello”: così il tecnico della Juve Massimiliano Allegri alla vigilia della seconda gara di ICC contro i lusitani”. Oggi giocheremo col 4-4-2, devo solo decidere chi giocherà con Chiellini centrale”, ha aggiunto Allegri che si è detto “felice” di allenare Cristiano Ronaldo: “Per ...

Juventus - Cancelo : 'Allegri mi ha fatto sentire a mio agio' : ' Mi piace giocare l'International Champions Cup perche' ci si puo' confrontare con le migliori squadre del mondo e affrontarle durante l'estate ci permette di prepararci al meglio fisicamente e ...

Juventus - 2-0 al Bayern. Allegri : 'Bravi tutti - anche i giovanissimi. Felice per Favilli - ma andrà al Genoa' : 2-0 al Bayern Monaco: comincia al meglio la stagione della Juventus. Il successo nella prima amichevole di International Champions Cup può far sorridere Massimiliano Allegri, Felice anche per la ...

Juventus – Il futuro di Favilli è già segnato - Allegri lo svela in conferenza : “andrà in un club di A” : L’allenatore della Juventus ha commentato in conferenza stampa la prestazione fornita contro il Bayern, soffermandosi sul futuro di Favilli Cristiano Ronaldo non è ancora in campo ma la Juventus già gira a mille grazie alle magie del giovane Favilli. Il baby attaccante bianconero con una doppietta ha steso il Bayern Monaco nella gara di esordio della Juve nella International Champions Cup a Philadelphia. Le due reti di Favilli sono ...

ICC - Juventus-Bayern 2-0 : gol e highlights. Favilli show - Allegri vince all'esordio : Juventus-Bayern MONACO 2-0 32' e 40' Favilli IL TABELLINO Juventus , 4-3-3, : Perin , 70' Pinsoglio, ; Cancelo , 70' Macek, , Rugani , 54' Caldara, , Chiellini , 54' Barzagli, , De Sciglio; Marchisio ...

Formazione Juventus 2018-2019 : Cristiano Ronaldo fa dire addio ad alcune idee di Allegri : Formazione Juventus 2018-2019: un orizzonte che stuzzica la fantasia dei tifosi bianconeri. L'idea di vederci Cristiano Ronaldo dentro fa quasi vivere i sostenitori della Vecchia Signora in un sogno, il quale presto sara' realta'. Il giocatore più forte del mondo sara' a disposizione di Massimiliano Allegri che dovra' ridisegnare la squadra con la consapevolezza di dover mettere il più possibile a proprio agio uno dei pochi giocatori che sposta ...