Juventus | Allegri | Caldara ha personalità Cancelo ottimo in fase offensiva

Juventus-Benfica - Allegri commenta la prestazione dei suoi : “bene Cancelo ed Alex Sandro - su Caldara…” : Massimiliano Allegri chiamato a commentare, dopo la partita della Juventus contro il Benfica, la prestazione dei suoi: Caldara compreso! Massimiliano Allegri rimedia una vittoria contro il Benfica negli Usa e commenta la partita dei suoi nella sala stampa della Red Bull Arena. L’allenatore della Juventus, dopo l’impegno nella International Champions Cup, dice la sua opinione sullo splendido gesto di Luca Caldara che ha portato ...

ICC : Juventus-Benfica 5-3 dopo i rigori - Allegri si gode la perla di Clemenza : Lusitani in vantaggio con una punizione di Grimaldo al 65', il baby bianconero pareggia all'84' con un bellissimo gol

Juventus - Allegri : “CR7 valore aggiunto. Con Bonucci ottimo rapporto” : Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa in vista di Juventus-Benfica, match in programma questa sera, ha fatto il punto della situazione su CR7 e sul probabile ritorno di Bonucci. SU CRISTIANO RONALDO… “Ronaldo? È un valore aggiunto per noi. Ha esperienza internazionale, un grandissimo giocatore e sono felice di poterlo allenare. Vedo troppa eccitazione […] L'articolo Juventus, Allegri : ...

Juventus - Allegri : “vedo troppa eccitazione” : “Abbiamo lavorato bene qui negli Stati Uniti, mi è piaciuta soprattutto la fase difensiva. Domani sarà un test di buon livello”: così il tecnico della Juve Massimiliano Allegri alla vigilia della seconda gara di ICC contro i lusitani”. Oggi giocheremo col 4-4-2, devo solo decidere chi giocherà con Chiellini centrale”, ha aggiunto Allegri che si è detto “felice” di allenare Cristiano Ronaldo: “Per ...

Juventus - Allegri : "Ronaldo deve essere la normalità. Vedo troppa eccitazione" : Il tecnico bianconero parla alla vigilia della seconda sfida di International Champions Cup con il Benfica: "Stiamo lavorando bene. Cancelo? Può diventare uno dei migliori terzini del mondo"

Juventus - Allegri getta acqua sul fuoco : “troppa eccitazione per CR7! E su Bonucci…” : Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è pronto ad una nuova entusiasmante stagione nella quale i bianconeri sono la squadra da battere in Italia e non solo Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, conosce molto bene il rischio di allenare una squadra sulla carta molto più forte delle avversarie. Ci si potrebbe cullare sugli allori e proprio per questo Allegri vuole tenere altissima la tensione nello ...

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo? Vedo troppa eccitazione' : Cancelo e' un giovane con le potenzialita' per diventare uno dei migliori terzini al mondo ' afferma il tecnico toscano che sulla formazione che schierera' inizialmente contro i lusitani, rivela: ' ...

Juventus - Allegri : 'C'è troppa euforia : l'arrivo di CR7 deve essere normalità' : Il giocatore ha commentato l'utilità della International Champions Cup: "Questa competizione mi piace, perché permette di confrontarsi con le migliori squadre del mondo e ciò dà una preparazione ...

Juventus - Cancelo : 'Allegri mi ha fatto sentire a mio agio' : ' Mi piace giocare l'International Champions Cup perche' ci si puo' confrontare con le migliori squadre del mondo e affrontarle durante l'estate ci permette di prepararci al meglio fisicamente e ...

Juventus - 2-0 al Bayern. Allegri : 'Bravi tutti - anche i giovanissimi. Felice per Favilli - ma andrà al Genoa' : 2-0 al Bayern Monaco: comincia al meglio la stagione della Juventus. Il successo nella prima amichevole di International Champions Cup può far sorridere Massimiliano Allegri, Felice anche per la ...

Juventus – Il futuro di Favilli è già segnato - Allegri lo svela in conferenza : “andrà in un club di A” : L’allenatore della Juventus ha commentato in conferenza stampa la prestazione fornita contro il Bayern, soffermandosi sul futuro di Favilli Cristiano Ronaldo non è ancora in campo ma la Juventus già gira a mille grazie alle magie del giovane Favilli. Il baby attaccante bianconero con una doppietta ha steso il Bayern Monaco nella gara di esordio della Juve nella International Champions Cup a Philadelphia. Le due reti di Favilli sono ...

ICC - Juventus-Bayern 2-0 : gol e highlights. Favilli show - Allegri vince all'esordio : Juventus-Bayern MONACO 2-0 32' e 40' Favilli IL TABELLINO Juventus , 4-3-3, : Perin , 70' Pinsoglio, ; Cancelo , 70' Macek, , Rugani , 54' Caldara, , Chiellini , 54' Barzagli, , De Sciglio; Marchisio ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Allegri vuole Bonaventura : Higuain torna in pole per il Milan e le ultime su Bonucci - Caldara e Benatia : 1/6 Bonaventura (LaPresse/Spada) ...

